Chequia y Sudáfrica empatan y México tiene la mesa puesta para avanzar a la siguiente fase

La selección de México recibió una noticia positiva antes de enfrentar a Corea del Sur en la segunda jornada del Mundial 2026. El empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica en Atlanta dejó a ambos equipos rezagados en el Grupo A y abrió la puerta para que el Tri dé un paso decisivo rumbo a la siguiente ronda.

Con este resultado, checos y sudafricanos apenas suman un punto tras dos partidos disputados, mientras que México y Corea del Sur llegan a su enfrentamiento con tres unidades y el control de su destino en el sector.

El empate deja a República Checa y Sudáfrica contra las cuerdas

Ambas selecciones llegaron al encuentro obligadas a ganar después de perder en su debut mundialista. La urgencia se reflejó desde los primeros minutos y fue República Checa quien golpeó primero.

Apenas al minuto seis, Michal Sadilek aprovechó una buena combinación ofensiva para adelantar al conjunto europeo y poner el 1-0.

¡LINDA DEFINICIÓN DE ZURDA! ¡ARRIBA CHEQUIA!



Michal Sadílek marca rápidamente el primero del partido sobre Sudáfrica. pic.twitter.com/tBtzMBcmkz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2026

Sin embargo, el equipo checo no logró liquidar el partido y permitió que Sudáfrica creciera con el paso de los minutos. La recompensa para los africanos llegó al minuto 83, cuando Teboho Mokoena convirtió un penalti para igualar el marcador y rescatar un punto.

¡Gol histórico de Sudáfrica! ¡Su primero en la Copa del Mundo 2026!



Teboho Mokoena pudo con la presión y marcó el gol del empate para su selección ante Chequia.



El gol del partido presentado por @BankOfAmerica pic.twitter.com/rxm2qTUjwZ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2026

El empate dejó insatisfechos a ambos equipos, que continúan lejos de los puestos de clasificación dentro del grupo.

¿Por qué el resultado favorece a México?

El reparto de puntos beneficia directamente a la selección de México, que tiene la oportunidad de convertirse en el gran ganador de la jornada.

Si el conjunto dirigido por Javier Aguirre derrota a Corea del Sur, llegará a seis puntos y asegurará matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Además, la victoria tendría un valor añadido: garantizaría el primer lugar del grupo gracias al criterio de desempate vigente en esta edición del torneo.

A diferencia de anteriores Copas del Mundo, la diferencia de goles ya no es el primer factor para desempatar selecciones igualadas en puntos. El reglamento prioriza el llamado método “olímpico”, que toma en cuenta los resultados directos entre los equipos involucrados.

Por ello, un triunfo mexicano sobre Corea del Sur colocaría al Tri en una posición inmejorable para terminar como líder del Grupo A.

??? MÉXICO SE JUEGA EL LIDERATO DEL GRUPO A.



Tras el empate entre Chequia y Sudáfrica, el panorama quedó servido para el Tricolor.



Si México vence a Corea del Sur, asegurará el primer lugar del grupo y dará un paso enorme rumbo a la siguiente ronda. ?



Si empata o pierde,? pic.twitter.com/ImxHc0959K — Quinto Partido (@quintopartidoof) June 18, 2026

El duelo ante Corea del Sur puede definir el futuro del grupo

La segunda fecha presenta uno de los encuentros más importantes para la selección de México en esta fase de grupos.

Una victoria no solo significaría la clasificación anticipada, sino también evitar depender de resultados ajenos en la última jornada.

Por el contrario, una derrota modificaría completamente el panorama. Corea del Sur asumiría el liderato y tendría la ventaja en el criterio de desempate frente a México, complicando la posibilidad de finalizar en la cima del sector.

Así marcha el Grupo A del Mundial 2026

Tras el empate entre República Checa y Sudáfrica, la clasificación del Grupo A queda de la siguiente manera:

México – 3 puntos*

– 3 puntos* Corea del Sur – 3 puntos*

– 3 puntos* República Checa – 1 punto

– 1 punto Sudáfrica – 1 punto

*Con un partido menos respecto a checos y sudafricanos.

El escenario está servido para que la selección de México aproveche la oportunidad y dé un paso firme hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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