¿Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026?

El Mundial de 2026 llega a su etapa decisiva, al menos de la primera ronda. Varias selecciones “favoritas” han resbalado en su camino y ahora deben analizar los criterios de desempate. La FIFA cambió estos parámetros y ahora hay que tomar en cuenta otros factores más allá de los goles.

Desde el Mundial de 1970 el primer criterio de desempate fuero los goles. El diferencial de goles era el primer parámetro que separaba a los eliminados de los clasificados. Las selecciones con un mayor poder ofensivo partían con ventaja.

Sin embargo, en la Copa del Mundo de 2026 el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo entre las selecciones involucradas en esta igualdad. En este sentido, el desempate pasa a ser un mano a mano entre los involucrados.

En caso de que la paridad se mantenga (una igualdad en el partido directo), el siguiente parámetro pasa a ser más general. El diferencial de goles en los tres partidos determinará los puestos en las selecciones igualadas.

El siguiente criterio de desempate, en caso de que la igualdad se mantenga, es la disciplina y el ranking FIFA. La buena conducta dentro del campo será premiada. La selección que tenga menos puntos de penalización será la favorecida ( -1 punto por tarjetas amarillas, -3 puntos por expulsión por doble amarilla, -4 puntos roja directa y -5 puntos por amarilla y roja directa).

El último criterio de desempate es la clasificación del ranking FIFA. La selección que esté mejor ubicada en este listado será favorecida en medio de la igualdad en el grupo.

No está de más mencionar que este criterio será utilizado con mucha más importancia en la selección de los 8 mejores combinados que lograron obtener el tercer puesto en sus grupos. El duelo directo (primer criterio), no será tomado en cuenta por razones obvias.

Así marcha el Mundial de 2026

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