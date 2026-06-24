Mundial 2026: resultados de ayer, 23 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 24 de junio

En el Mundial de 2026 todas las selecciones se emparejaron con dos encuentros cada uno. El Grupo K y L fueron los últimos en ver acción. Este miércoles 24 de junio comienzan a definirse los tres primeros grupos de la Copa del Mundo.

Por el Grupo K, Cristiano Ronaldo y Portugal tomaron un respiro en el Estadio Houston. El conjunto portugués venció 5-0 a Uzbekistán con un doblete de CR7; en el Estadio Guadalajara, Colombia venció por la mínima a la República Democrática del Congo y se metió en dieciseisavos de final.

Inglaterra no dejó una muy buena imagen en el Grupo L. El conjunto europeo no pudo pasar de un amargo empate sin goles contra Ghana en el Estadio Boston; el otro duelo de la jornada fue en el Estadio Toronto. Croacia venció 1-0 a Panamá con gol de Ante Budimir.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 24 de junio

En esta jornada se definirán tres grupos. Por el Grupo A, México se enfrentará a la República Checa en un duelo que se desarrollará en el Estadio Ciudad de México; simultáneamente jugarán las selecciones de Corea del Sur y Sudáfrica en el Estadio Monterrey.

El Grupo B también será definido. Suiza se medirá a Canadá en el Estadio BC Place Vancouver. El otro duelo de la jornada será entre Bosnia y Herzegovina y Qatar en el Estadio Seattle.

El Grupo C también bajará el telón en esta jornada del 24 de junio. Escocia y Brasil lucharán por el pase a la siguiente ronda en el Estadio Miami; el otro duelo del grupo será entre Marruecos y Haití en el Estadio Atlanta.

Tabla de posiciones del Mundial 2026

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 24 de junio

Suiza vs. Canadá

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Marruecos vs. Haití

Horario en Estados Unidos: 18:00 horas ET y 15:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Escocia vs. Brasil

Horario en Estados Unidos: 18:00 horas ET y 15:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

República Checa vs. México

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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