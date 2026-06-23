Zlatan Ibrahimovic analiza el desempeño de Messi en el Mundial

Lionel Messi es una de las grandes figuras del Mundial de 2026. El futbolista del Inter Miami ha liderado a la perfección a la selección de Argentina. Zlatan Ibrahimovic destacó el rendimiento del capitán de la selección Albiceleste.

“Nunca había dudado. Tienes momentos en los que se ve humano por fallar el penal; pero después en la mayoría de los momentos no se ve humano. Eso es Messi”, indicó Zlatan en su intervención como penalista en Fox Sports.

Zlatan Ibrahimovic with nothing but huge praise for Messi ?? pic.twitter.com/TecBQ0my0X — AM? (@AbsoluteMxssi) June 22, 2026

Zlatan Ibrahimovic hace referencia al penal fallado por Messi en su partido contra la selección de Austria. Sin embargo, después de tirar el lanzamiento fuera del arco, Messi marcó dos goles para comandar el triunfo de Argentina.

Los goles de Messi

Lionel Messi ha marcado todos los goles de Argentina en lo que va del Mundial de 2026. Hasta ahora, el futbolista del Inter Miami ha convertido cinco anotaciones. Aunque pueda parecer sencillo, Zlatan Ibrahimovic recordó sus participaciones en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Zlatan se retiró en blanco.

“Messi, hasta ahora, está en la Copa del Mundo y todavía no ha jugado contra Jordania, así que no sé dónde terminará. Tiene cinco goles en dos partidos y yo tengo cero goles en dos Copas del Mundo, para tomar noción de lo que significa”, sentenció.

A la selección de Argentina aún le queda un partido de la primera ronda del Mundial de 2026. El duelo contra Jordania es una buena oportunidad para que Messi siga ampliando su registro goleador en Mundiales (18 goles). Sin embargo, también es un buen momento para que Lionel Scaloni haga rotaciones para descansar a su plantilla para la siguiente ronda.

“Estoy feliz, estoy feliz por él y espero que continúe. Su cumpleaños es en unos días, así que déjalo disfrutar porque todos lo estamos disfrutando por verlo jugar. Es increíble, simplemente increíble. Estoy sin palabras”, concluyó.

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