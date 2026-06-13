Zlatan Ibrahimovic se burla se la selección de Panamá en el Mundial

Zlatan Ibrahimovic es una gran personalidad del mundo del fútbol. El exjugador de Los Ángeles Galaxy está analizando la Copa del Mundo para Fox Sports. Ibrahimovic habló sobre el grupo de Panamá y considera que los “Canaleros” no tienen nada que hacer en el Mundial de 2026.

La selección panameña fue emparejada en el Grupo L de la Copa del Mundo de 2026. El conjunto de Concacaf comparte sector con las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana. Zlatan Ibrahimovic considera que Panamá se irá con las manos vacías en el grupo.

“Tenemos a Inglaterra. ¿Volverá a casa? Ya veremos. Tenemos a Croacia. Yo también tengo raíces croatas, así que los apoyo en este torneo. Tenemos a Ghana. Tienen mucho talento; veremos qué nos deparan. Tenemos a Panamá. Desafortunadamente, en este grupo, creo que serán el saco de boxeo“, dijo el exjugador del AC Milan.

Which group does @Ibra_official have his eyes on closely this summer? ? pic.twitter.com/grtfeDg4BD — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Zlatan Ibrahimovic considera que en el Grupo L están muy definidos los roles de cada una de las selecciones. El exdelantero sueco considera que Panamá no peleará por un cupo a la siguiente ronda. Es el cuarto en discordia en este sector.

“Inglaterra y Croacia lucharán por el primer puesto, y Ghana podría complicarles las cosas y sumar algunos puntos. Pero no veo a Panamá“, agregó.

Panamá esta viviendo su segunda Copa del Mundo. El debut de los panameños en Mundiales fue en Rusia 2018. Panamá aún no ha conseguido su primer punto en esta competición.

Tres derrotas en tres partidos, este es el balance del conjunto “Canalero”. En 2018, Panamá fue goleado 0-3 por Bélgica; 6-1 contra Inglaterra y volvieron a caer 1-2 contra la selección de Túnez. Panamá va por su primera victoria en Mundiales en un grupo similar al de 2018.

Así va el Mundial de 2026

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