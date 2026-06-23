Mundial 2026: resultados de ayer, 22 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 23 de junio

El Mundial de 2026 está dejando una gran lucha de goleadores. Lionel Messi y Kylian Mbappé han marcado 9 goles, entre ambos, en la Copa del Mundo. Ahora es el turno de Cristiano Ronaldo. Repasa los partidos de la jornada.

Por el Grupo J, Lionel Messi volvió a lucirse con Argentina. En el Estadio Dallas, la Albiceleste venció 2-0 a Austria con un doblete de Messi; el otro partido del grupo se desarrolló en el Estadio Bahía de San Francisco, la selección de Argelia remontó el duelo contra Jordania. Los goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri le dieron vida al conjunto argelino por 1-2.

Por el Grupo I se desarrolló un accidentado encuentro entre Francia e Irak. El conjunto europeo se llevó la victoria por 3-0 en un duelo que fue retrasado por condiciones climáticas en el Estadio de Filadelfia; el otro compromiso del grupo fue entre Noruega y Senegal en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Noruega se clasificó a la siguiente ronda con una victoria 3-2 sobre Senegal. Un doblete de Erling Haaland mantiene el ritmo perfecto de su combinado.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 20 de junio

En esta jornada habrá acción en los Grupo K. A primera hora jugarán Portugal y Uzbekistán en el Estadio Houston; el segundo duelo de este sector será en el Estadio Guadalajara. Los protagonistas de este partido serán Colombia y la República Democrática del Congo.

El Grupo L también reanuda su actividad. Inglaterra se medirá a Ghana en el Estadio Boston; Croacia se enfrentará a Panamá en un duelo de dos selecciones sin puntos. Este partido se jugará en el Estadio Toronto.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán

Horario en Estados Unidos: 13:00 horas ET y 10:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Inglaterra vs. Ghana

Horario en Estados Unidos: 16:00 horas ET y 13:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Panamá vs. Croacia

Horario en Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Colombia vs. República Democrática del Congo

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET y 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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