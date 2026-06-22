Messi tras su arranque con cinco goles y el récord histórico: “No me imaginé empezar así”

Lionel Messi afirmó estar “feliz” y también “cansado” este lunes al final del partido que Argentina ganó por 2-0 ante Austria y en el que el ’10’ hizo historia con dos goles para convertirse, con 18 tantos, en el máximo artillero de los mundiales.

Argentina aseguró su clasificación y encontró una nueva noche histórica de su capitán en el estadio de Arlington, Texas. Tras el encuentro, Messi eligió centrar el foco en el rendimiento colectivo y en el valor del resultado antes que en el registro individual que alcanzó.

“Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación”, declaró el delantero a la televisión.

El atacante argentino terminó el encuentro con dos anotaciones que le permitieron establecer una nueva referencia histórica en Copas del Mundo. Al mismo tiempo, sus cinco goles en el actual torneo lo colocan también como líder de la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Another Record Broken. Messi surpasses Miroslav Klose for most wins ever at the Men's FIFA World Cup ?? pic.twitter.com/uK6ApUXRPX — FOX Sports (@FOXSports) June 22, 2026

Lejos de detenerse en los números, Messi habló del desgaste físico que dejó el compromiso y reconoció el nivel de exigencia del campeonato.

“No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros, nunca se sabe lo que pueda pasar ahora pero estoy feliz por el resultado y la participación de todos”.

Entre la exigencia del torneo y una clasificación asegurada

Durante sus declaraciones posteriores al partido, el capitán argentino explicó que el equipo esperaba sumar victorias frente a Argelia y Austria, aunque admitió que el desarrollo de este último encuentro exigió más de lo previsto.

“Por momentos nos costó hacer las posesiones largas que nosotros queremos. Ellos tampoco nos hicieron daño pero fue un partido muy trabado donde había que jugar muy rápido”, señaló.

Messi también hizo referencia a uno de los momentos más complejos de la noche: el penalti fallado en el inicio del encuentro. El argentino reconoció el error y destacó la reacción posterior del equipo.

“Hoy hubo momentos en los que tuve mucha bronca por el penal que erré, lo pateé muy mal, pero por suerte pudimos revertir esa situación, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante”.

Messi has all five of Argentina’s goals so far in the 2026 FIFA World Cup ?@RobStoneONFOX | Clarence Seedorf | @Pschmeichel1 pic.twitter.com/AcKASgiMC9 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 22, 2026

Consultado sobre si veía algún favorito para conquistar el torneo, evitó entrar en comparaciones y respondió: “No tengo favoritos, ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y la verdad me cuesta pensar”.

También dejó una reflexión sobre el ambiente que vive el grupo argentino durante la competencia y el vínculo con sus aficionados.

“Cuando este grupo se junta para competiciones oficiales o para amistosos, disfruta de entrenar y del día a día. También disfruta de ver a la gente así, de darle alegrías, y vamos a seguir intentado dárselas”.

Pese al récord alcanzado y al inicio perfecto de la Albiceleste, Messi dejó claro que el recorrido apenas comienza. “Esto es pasito a pasito, es largo, difícil”, consideró el capitán argentino respecto al camino que queda por delante en el Mundial.

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