Vozinha, el héroe del fútbol que se volvió más viral que Tim Payne en el Mundial: de 50 mil a 15 millones de seguidores

No todos los fenómenos del Mundial 2026 se explican con goles, asistencias o títulos. Algunos nacen de una mezcla de carisma, exposición global y el poder de las redes sociales. Ese es el caso de Vozinha, el guardameta de Cabo Verde que pasó de tener cerca de 50 mil seguidores en Instagram a superar los 15 millones durante los 11 días que van de la Copa del Mundo.

Mientras las grandes figuras del torneo acaparan los reflectores por sus actuaciones en la cancha, el experimentado arquero africano se convirtió en uno de los personajes más comentados del campeonato, protagonizando un crecimiento digital que pocos futbolistas han experimentado en tan poco tiempo.

¿Quién es Vozinha, el portero que conquistó internet?

Detrás del fenómeno viral se encuentra Josimar Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, uno de los referentes de la selección de Cabo Verde durante los últimos años.

Aunque era una figura reconocida dentro del futbol africano, su nombre estaba lejos de ser conocido entre el público internacional. Sin embargo, el Mundial cambió por completo esa realidad.

Sus atajadas en el torneo, su personalidad frente a las cámaras y la atención que despertó entre millones de aficionados provocaron una ola de interacciones que rápidamente se trasladó, principalmente, a Instagram, aunque también llegó a TikTok y otras plataformas digitales.

De 50 mil a 15 millones: el crecimiento que sorprendió al Mundial

El fenómeno viral es que, antes del inicio de la Copa del Mundo, la cuenta de Instagram de Vozinha registraba alrededor de 50 mil seguidores.

Conforme avanzó el torneo, las publicaciones relacionadas con el arquero comenzaron a multiplicarse y su popularidad se disparó, lo que aumentó su número de fans en su perfil oficial. En cuanto terminó su debut en el partido contra España, en el que hizo la emblemática atajada con la que dejó su meta en cero, ya contaba con 1.9 millones de seguidores en la red social.

La tendencia siguió creciendo y a solo 11 días del Mundial, Vozinha ya cuenta con 15.6 millones de seguidores en Instagram. Y contando.

El fenómeno llamó la atención incluso fuera del ámbito deportivo, convirtiendo al guardameta caboverdiano en una de las historias más inesperadas del Mundial.

Tim Payne también fue viral, pero Vozinha dominó las redes

Otro de los futbolistas que ganó notoriedad durante el torneo fue Tim Payne, capitán de Nueva Zelanda, quien acumuló millones de visualizaciones y menciones en redes sociales gracias a fotografías, videos y publicaciones compartidas por aficionados de distintos países, además de una estrategia en conjunto con el influencer Valen Scarsini., con lo cual logró incrementar su base de fans de 4,000 a 5.9 millones en cerca de un mes.

Durante varios días, Payne se convirtió en uno de los nombres más buscados relacionados con el Mundial, impulsando conversaciones en Instagram, TikTok y X.

Sin embargo, el impacto digital de Vozinha terminó siendo todavía mayor. Mientras el neozelandés se mantuvo como una tendencia viral, el portero de Cabo Verde logró traducir esa popularidad en un crecimiento masivo de seguidores, consolidándose como el futbolista más seguido en lo que va del torneo.

El Mundial ya no solo se juega en la cancha

Los casos de Vozinha y Tim Payne reflejan una realidad cada vez más evidente en el futbol moderno: el impacto de un Mundial ya no se limita a los 90 minutos de juego.

Las redes sociales han transformado la manera en que los aficionados consumen el torneo, permitiendo que futbolistas poco conocidos se conviertan en celebridades globales en cuestión de días.

En esta ocasión, el gran ganador de esa conversación digital fue Vozinha, un guardameta que llegó al Mundial como uno de los referentes de Cabo Verde y que terminó convertido en una auténtica sensación internacional.

Cabo Verde encuentra un héroe dentro y fuera del campo

Más allá de los números en Instagram, la historia de Vozinha simboliza el alcance global que puede tener una Copa del Mundo.

El arquero no solo ayudó a que Cabo Verde ganara visibilidad en el escenario internacional, sino que también se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del torneo.

De héroe de su selección a fenómeno de las redes sociales, en este sentido Vozinha protagonizó una de las historias más curiosas y comentadas del Mundial 2026, demostrando que la fama puede llegar desde los lugares más inesperados.

Sigue leyendo:

· Cabo Verde sigue haciendo historia y rescata un empate ante Uruguay, que queda contra las cuerdas

· Francia goleó a Irak en un partido pasado por lluvia y demoras

· Messi falla penal, pero se reivindica con doblete, hace historia y lleva a Argentina a dieciseisavos

· Messi gigante: el argentino se convierte en el máximo anotador de los Mundiales