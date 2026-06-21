Cabo Verde sigue haciendo historia y rescata un empate ante Uruguay, que queda contra las cuerdas

La crisis de Uruguay en el Mundial 2026 ya no puede considerarse una sorpresa. Después de igualar en su debut frente a Arabia Saudí, la escuadra dirigida por Marcelo Bielsa volvió a tropezar, esta vez con un empate 2-2 ante una combativa Cabo Verde, resultado que deja a la Celeste en una situación delicada dentro del Grupo H.

???¡CABO VERDE NO SE RINDE!



Los Tiburones Azules demostraron un corazón gigante, nunca bajaron los brazos y celebraron con todo un épico empate 2-2 ante la poderosa Uruguay. ¡Están rescatando otro punto de oro puro en este Mundial! ?????



¿Hasta dónde crees que llegue el? pic.twitter.com/Vr59OUMmQA — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 22, 2026

El conjunto africano volvió a demostrar que no está dispuesto a ser un simple espectador en la Copa del Mundo y sumó un punto de enorme valor en Miami, donde incluso estuvo cerca de protagonizar una sorpresa todavía mayor.

Con apenas dos unidades tras dos jornadas, Uruguay llegará a la última fecha obligada a sumar ante España para conservar opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

? ¡EL GRUPO H ESTÁ QUE ARDE!



?? España se se apoderó de la cima, mientras Uruguay ?? y Cabo Verde ?? empatan en puntos.



? Arabia Saudí ?? se queda en el último puesto con un punto.



? ¿Quién crees que consiga su pase a la siguiente fase?



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Cabo Verde vuelve a sorprender y castiga los errores uruguayos

El partido comenzó con un escenario que ya parecía familiar para Uruguay. Tal como ocurrió frente a Arabia Saudí, el equipo sudamericano sufrió para controlar el encuentro y terminó pagando caro sus errores defensivos.

A los 21 minutos, Kevin Pina escribió una página memorable para el fútbol caboverdiano al marcar el primer gol de Cabo Verde en una Copa del Mundo. Un potente disparo de larga distancia encontró una barrera abierta y sorprendió a Fernando Muslera para establecer el 1-0.

La anotación reflejó las dificultades que volvió a mostrar la selección uruguaya, incapaz de imponer condiciones ante un rival disciplinado y peligroso en los contragolpes.

Uruguay reaccionó antes del descanso

Cuando el panorama comenzaba a complicarse, Uruguay encontró una rápida respuesta.

Maximiliano Araújo aprovechó un rebote dentro del área para igualar el marcador en los minutos finales de la primera mitad y devolver algo de tranquilidad a la Celeste.

Poco después, ya en el tiempo agregado, Agustín Canobbio completó la remontada con un remate que parecía encaminar a los sudamericanos hacia una victoria indispensable para sus aspiraciones mundialistas.

??? ¡DEL INFIERNO A LA GLORIA! ??



En cuestión de minutos, Uruguay tiró de la garra charrúa para darle la vuelta al marcador frente a Cabo Verde. Así estallaron de alivio y felicidad las tribunas del Estadio Miami con la fiesta celeste. ?????



¿Cómo viviste esta emocionante? pic.twitter.com/4EbNAmjED2 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 21, 2026

El 2-1 al descanso daba la sensación de que Uruguay había superado el golpe inicial y tenía el partido bajo control.

Otro error defensivo condenó a la Celeste

Sin embargo, la tranquilidad duró poco.

En la segunda mitad, una pérdida de balón de Mathías Olivera, combinada con una mala salida de Fernando Muslera, permitió que Hélio Varela apareciera para marcar el 2-2 definitivo.

¡CABO VERDE NO BAJA LA GUARDIA!



Helio Varela aprovecha un error de Muslera para empata el partido. pic.twitter.com/HzpfoWiOVG — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 21, 2026

La anotación volvió a evidenciar los problemas defensivos que han acompañado a Uruguay durante las dos primeras jornadas del torneo.

A partir de ese momento, el conjunto de Marcelo Bielsa asumió riesgos y adelantó líneas en busca del triunfo, pero se encontró con una defensa cada vez más cerrada y con un rival decidido a proteger el empate.

? ¡EUFORIA A TOPE!



?? Cabo Verde y madre de Vozinha festejaron por lo alto el segundo gol a Uruguay.



? ¿La sorpresa del Mundial 2026?



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Uruguay llega obligado al duelo contra España

El empate deja a Uruguay con apenas dos puntos y ubicado en una posición comprometida dentro del grupo.

La Celeste necesitará derrotar a España en la tercera jornada para depender de sí misma en la lucha por la clasificación. Un empate podría dejarla pendiente de otros resultados, mientras que una derrota significaría su eliminación del torneo.

La presión aumenta para un equipo que llegó al Mundial con expectativas importantes y que, hasta ahora, no ha logrado reflejar su potencial sobre el terreno de juego.

Cabo Verde mantiene vivo el sueño mundialista

Mientras Uruguay acumula dudas, Cabo Verde continúa construyendo una de las historias más llamativas de la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Pedro Leitao Brito “Bubista” volvió a competir de igual a igual ante un rival de jerarquía internacional y llegará invicto a la última jornada.

Su capacidad para resistir la presión, aprovechar los errores rivales y mantener el orden táctico le permitió sumar otro resultado positivo que mantiene intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

La última fecha definirá el destino de ambos equipos, pero una cosa quedó clara en Miami: Uruguay está obligado a reaccionar y Cabo Verde ya dejó de ser una sorpresa en el Mundial 2026.

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