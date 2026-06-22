Messi falla penal, pero se reivindica con doblete, hace historia y lleva a Argentina a dieciseisavos

La selección de Argentina selló su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Austria en un partido en el que Lionel Messi pasó de la frustración inicial a ser la gran figura con un doblete decisivo, pese a haber fallado un penal en los primeros minutos.

El encuentro dejó una narrativa completa: error, resiliencia y jerarquía del capitán argentino para liderar a su equipo en un duelo clave de la fase de grupos.

Messi falla un penal en el inicio del partido

El partido arrancó con una acción determinante. Al minuto 9, tras una revisión del VAR, el árbitro marcó penal a favor de Argentina por una falta sobre Lautaro Martínez.

Lionel Messi tomó la responsabilidad, pero su disparo salió demasiado ajustado al poste izquierdo, dejando escapar la oportunidad de abrir el marcador.

? ¡INCREÍBLE MESSI DESAPROVECHA LA VENTAJA PARA ARGENTINA! ??



? Después de una falta en el área, se marcó penal a favor de la 'Albiceleste', quien es el elegido para cobrar es 'La Pulga' y sin poderlo creer lo falla, sorpresa para nuestras figuras que no podían creerlo y así? pic.twitter.com/PMufllkMXC — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 22, 2026

Lejos de afectar al equipo, el fallo no modificó la postura de Argentina, que mantuvo el control del juego ante una Austria intensa en la presión.

Reacción inmediata y liderazgo de Argentina

La respuesta del conjunto dirigido por Lionel Scaloni fue sólida. Argentina mantuvo la posesión en momentos clave y evitó que Austria lograra imponer su ritmo físico.

Con un bloque ordenado y transiciones rápidas, la selección argentina fue ganando metros en el campo rival hasta encontrar espacios para hacer daño.

Messi se reivindica con un doblete clave

A sus 39 años, el ’10’ volvió a aparecer en los momentos decisivos. Primero, aprovechó una acción ofensiva en la que llegó desde segunda línea para definir con precisión dentro del área.

?? PARA LA ETERNIDAD



?? Lionel Messi acaba de marcar el gol que lo convierte en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.



?? Otra vez el 10. Otra vez la historia. Así se vivió desde cancha.



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El gol cambió el rumbo del partido y liberó a Argentina en el desarrollo del juego.

En la segunda mitad, Messi volvió a marcar tras una jugada colectiva que sentenció el encuentro y aseguró el triunfo albiceleste con un doblete que lo reafirma como líder absoluto del equipo.

Messi alcanza los 18 goles y se convierte en líder histórico en Mundiales

Más allá del resultado, el partido dejó un registro individual de alto impacto: con sus dos goles ante Austria, Lionel Messi llegó a 18 anotaciones en Copas del Mundo.

¡¡¡DOBLETE DE LIONEL ANDRÉS MESSI!!! ¡¡¡18 GOLES EN COPAS DEL MUNDO!!! ¡¡¡EL RÉCORD AUMENTA!!!



En una serie de rebotes, Leo la manda a guardar y hacen el segundo sobre Austria en los minutos finales.



¡Estarán en la siguiente ronda! pic.twitter.com/gfXvDQb1Lq — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 22, 2026

Con esa cifra, el argentino se colocó como el máximo goleador histórico de los Mundiales, superando a Miroslav Klose, quien se mantenía con 16 tantos.

El registro consolida a Messi como uno de los jugadores más determinantes en la historia del torneo, alcanzando una marca que combina longevidad, regularidad y protagonismo en múltiples ediciones mundialistas.

Argentina avanza a dieciseisavos con autoridad

Con esta victoria, la selección de Argentina aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos, con paso perfecto y cinco tantos a favor por cero en contra.

El resultado del otro partido del Grupo J, entre Jordania y Argelia, podría decidir la posición de la albiceleste en el sector. Si esta noche ganan o empatan los argelinos, automáticamente Argentina habrá asegurado el primer lugar del grupo; sin embargo, si gana Jordania, habrá que esperar los duelos de la jornada 3.

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