Miroslav Klose, el futbolista al que Messi igualó en historia de los Mundiales

En cada Mundial se siguen rompiendo récords que parecían difíciles de superar. El nuevo formato de la Copa del Mundo entrega un partido más en el camino el título. Uno de los registros que se busca romper es el del máximo goleador en la historia de los Mundiales. Este renglón le pertenece a Miroslav Klose y, tras una jornada del Mundial, a Lionel Messi.

El exdelantero alemán se convirtió en una gran leyenda de las Copas del Mundo en 2014. Miroslav Klose finalizó su carrera con 16 goles anotados en este torneo. En Brasil 2014, Klose destronó a Ronaldo Nazario que contaba con 15 anotaciones.

La leyenda de Miroslav Klose inició en el Mundial de Corea-Japón 2002. En esta Copa del Mundo Klose convirtió cinco goles (todos de cabeza). El atacante alemán le anotó tres goles a Arabia Saudita, un gol a Irlanda y otro a Camerún.

En la Copa del Mundo de Alemania 2006, Miroslav Klose marcaría nuevamente cinco goles (fue el máximo goleador del torneo). Klose le anotó dobletes a Costa Rica y Ecuador en la primera fase. En los cuartos de final convirtió otro tanto, pero esta vez Argentina fue su víctima.

En el Mundial de Sudáfrica 2010 seguirían los goles. Miroslav Klose convirtió otras cuatro anotaciones. Klose le anotó un gol a Australia, otro a Inglaterra y le propinó un doblete a Argentina.

En la última Copa del Mundo, donde levantaron el trofeo, Miroslav Klose anotó dos goles más. El delantero alemán le anotó un gol a Ghana y le convirtió a Brasil en la histórica goleada 7-1. Con este gol Klose superó a Ronaldo Nazario en su propia casa y ante su selección.

Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Miroslav Klose (16 goles con Alemania)

Lionel Messi (16 goles con Argentina)*

Ronaldo Nazário (15 goles con Brasil)

Gerd Müller (14 goles con Alemania Federal)

Kylian Mbappé (14 goles con Francia)*

Just Fontane (13 goles con Francia)

Pelé (12 goles con Brasil)

*Jugadores activos

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