Erling Haaland impulsa a Noruega a dieciseisavos: doblete, clasificación y paso firme en el Mundial

Erling Haaland volvió a demostrar por qué es una de las figuras más temidas del futbol mundial. El delantero firmó un doblete en la victoria de Noruega por 3-2 sobre Senegal y condujo a su selección a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, poniendo fin a una espera de 28 años sin protagonismo en la máxima cita del futbol.

Con apenas 23 intervenciones durante el encuentro, el atacante del Manchester City volvió a ser determinante en el área rival y encabezó una actuación que confirma el gran momento del combinado escandinavo.

¡DRAMÁTICO TRIUNFO!



Con la destacada actuación de Erling Haaland, Noruega se impone a Senegal y avanza a la siguiente ronda del Mundial 2026.



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Haaland vuelve a aparecer cuando Noruega más lo necesita

En los partidos importantes, los grandes delanteros suelen marcar diferencias. Haaland lo hizo una vez más.

Tras el 1-0 de Marcus Homgren, Haaland aprovechó un contragolpe perfectamente ejecutado por Noruega para ampliar la ventaja de su equipo. Martin Odegaard filtró un pase preciso y el goleador definió con la serenidad que lo caracteriza frente al arquero Edouard Mendy.

? ¡LA ANOTACIÓN DEL ANDROIDE A RAS DE CÉSPED!



¡Así se vivió la definición de Erling Haaland desde la cancha! El delantero no perdona y pone el 2-0 para Noruega?? ante Senega??l. ¡Pura potencia capturada en primera fila! ??



¿Cuántos goles creen que meta en este Mundial? ?? pic.twitter.com/aFIPBG8WEv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 23, 2026

Ya en la segunda mitad, volvió a castigar a la defensa africana para firmar su segundo tanto de la noche y sentenciar buena parte del encuentro.

¡DOBLETE DE HAALAND!



El noruego apaga el festejo de Senegal con una gran definición que mandó a guardar. pic.twitter.com/zBcbGQ2vkC — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 23, 2026

Noruega regresa a los primeros planos del Mundial

La clasificación tiene un significado especial para el futbol noruego. Después de casi tres décadas sin destacar en una Copa del Mundo, la generación liderada por Haaland y Odegaard logró colocar nuevamente al país entre los equipos que avanzan a las rondas eliminatorias.

El conjunto dirigido por Stale Solbakken mostró equilibrio, velocidad en las transiciones y una capacidad ofensiva que complicó constantemente a Senegal.

Marcus Pedersen abrió el marcador tras un error defensivo de Kalidou Koulibaly, mientras que Haaland se encargó de ampliar la ventaja con dos definiciones propias de un delantero de élite.

Haaland se suma a la pelea entre los goleadores del Mundial

El delantero noruego atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con la selección nacional.

Con los dos tantos anotados frente a Senegal y el doblete conseguido anteriormente ante Irak, Haaland acumula cuatro goles en apenas dos partidos del Mundial 2026, colocándose entre los máximos anotadores del torneo.

Su rendimiento lo sitúa al nivel de otras figuras que han brillado en esta Copa del Mundo, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes también han protagonizado actuaciones decisivas en la fase de grupos.

Un registro goleador que impresiona con Noruega

Más allá de su actuación en el Mundial, las cifras de Haaland con su selección continúan creciendo.

El delantero alcanzó los 59 goles en 51 partidos internacionales, además de extender una impresionante racha de 12 encuentros consecutivos marcando con Noruega, una muestra de la regularidad que mantiene desde finales de 2024.

Su capacidad para aparecer en los momentos importantes se ha convertido en uno de los principales argumentos de una selección que sueña con competir contra las potencias del torneo.

Senegal queda al borde de la eliminación

Pese a la reacción de Ismaila Sarr, autor de los dos goles senegaleses, el conjunto africano volvió a quedarse sin puntos y complicó seriamente sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Los Leones de Teranga necesitarán un resultado favorable en la última jornada y depender de otras combinaciones para mantener vivas sus opciones en el Mundial.

Mientras tanto, Noruega celebra una clasificación que llevaba años esperando y que tiene un nombre propio: Erling Haaland.

¡FRANCIA Y NORUEGA ASEGURAN SU BOLETO! ????



¡Paso perfecto de Les Bleus ?? y los Vikingos ?? para amarrar su participación en la siguiente fase del Mundial 2026 ?; se jugarán la cima del Grupo I en el siguiente juego. ?



¿Quién quedará líder del sector? ?



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