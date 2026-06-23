Mbappé no se rinde: firma doblete, iguala a Klose y se acerca al récord de Messi en los Mundiales

La lucha por el trono goleador de los Mundiales sumó un nuevo capítulo. Horas después de que Lionel Messi se convirtiera en el máximo goleador en la historia del torneo, Kylian Mbappé respondió con un doblete ante Irak para mantenerse en la carrera por la cima.

El atacante de Francia marcó en los minutos 14 y 54 del encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo I y alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, la misma cifra con la que el alemán Miroslav Klose cerró su trayectoria mundialista.

Con ello, Mbappé quedó a únicamente dos anotaciones de Messi, quien más temprano había elevado su cuenta a 18 tantos tras marcar dos veces frente a Austria.

Mbappé alcanza a Klose y entra en la élite de los Mundiales

Antes del partido contra Irak, el delantero francés compartía con Gerd Müller la cuarta posición entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales con 14 anotaciones.

Su primer tanto de la tarde le permitió alcanzar los 15 goles e igualar al brasileño Ronaldo Nazário, otro de los grandes referentes ofensivos del torneo.

Another look at Mbappé's first goal of the game from the Ref Cam ?? pic.twitter.com/EUB6D3jDsc — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Posteriormente, con su segunda anotación, Mbappé llegó a 16 goles, alcanzó a Klose y se colocó como el segundo máximo goleador activo en la historia de la competencia.

A MASSIVE mistake at the back for Iraq and Mbappé capitalizes ??



France lead 2-0! pic.twitter.com/8sf1hwd6mD — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Messi sigue al frente, pero Mbappé mantiene la presión

La jornada dejó movimientos importantes en la clasificación histórica de goleadores mundialistas.

Horas antes, Messi había superado los 16 goles de Klose gracias a un doblete contra Austria, convirtiéndose en el líder absoluto de la tabla con 18 anotaciones.

Sin embargo, la respuesta de Mbappé fue inmediata. El francés no solo mantuvo su impresionante promedio goleador en la Copa del Mundo, sino que redujo la distancia respecto al capitán argentino a solo dos tantos.

La edad juega a favor del delantero francés

Uno de los aspectos más llamativos de esta carrera es la diferencia generacional entre ambos futbolistas.

Mientras Messi cumplirá 39 años este 24 de junio, Mbappé tiene 27 y todavía cuenta con margen para disputar futuras ediciones del Mundial.

Esa situación convierte al atacante del Real Madrid en uno de los principales candidatos a desafiar el liderato goleador que actualmente ostenta el argentino.

Francia encuentra en Mbappé a su gran referente

Más allá de las cifras individuales, el doblete ante Irak volvió a confirmar la importancia de Mbappé para la selección francesa.

El atacante alcanzó la cifra de 100 partidos internacionales con “Les Bleus” y respondió con una actuación decisiva que acercó a Francia a sus objetivos en el torneo.

Con cada partido que disputa, Mbappé sigue acumulando goles y escalando posiciones entre los mejores anotadores de todos los tiempos. Ahora, tras igualar a Klose, el siguiente objetivo tiene nombre y apellido: Lionel Messi.

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