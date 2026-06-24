El récord que rompió Cristiano Ronaldo en el Mundial y no lo tiene ni Messi

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que su relación con los Mundiales sigue desafiando el paso del tiempo. A sus 41 años, el capitán de Portugal marcó un doblete frente a Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026 y añadió nuevos capítulos a una carrera repleta de logros.

Más allá de encaminar la victoria de su selección por 5-0, el delantero portugués consiguió una hazaña que ningún otro futbolista ha alcanzado: convertirse en el único jugador en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Los goles ante Uzbekistán le permitieron ampliar una marca que ya era exclusivamente suya y que lo mantiene como una de las figuras más trascendentes en la historia del torneo.

Cristiano Ronaldo, el único goleador en seis Mundiales

El primer tanto llegó apenas a los seis minutos de partido, cuando aprovechó un preciso centro de João Cancelo para abrir el marcador.

Another look at Ronaldo's historic goal for Portugal ??



The first player ever to score in 6 FIFA World Cups. pic.twitter.com/x3gm84Qb0Y — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Esa anotación tuvo un valor especial. Con ella, Cristiano sumó goles en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Mundial 2026, una secuencia sin precedentes en la máxima competencia del futbol.

Posteriormente, el portugués completó su doblete al minuto 39 tras una asistencia de Bruno Fernandes, reforzando una actuación que volvió a colocarlo en el centro de la conversación mundialista.

Ningún otro jugador había logrado marcar en seis Copas del Mundo distintas. Con el doblete ante los uzbekos, CR7 llegó a 10 goles, siendo su mejor cosecha la de Rusia 2018, donde consiguió 4 dianas; en el Mundial 2026 sumó dos y en el resto de certámenes anotó un gol por justa.

¿Por qué Messi no logró este récord?

La comparación con Lionel Messi resulta inevitable.

El capitán argentino también disputó seis Copas del Mundo y ha construido una trayectoria extraordinaria en el torneo. Sin embargo, existe una diferencia clave que impidió que alcanzara la marca de Cristiano.

Messi anotó en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Mundial 2026, pero no logró marcar en Sudáfrica 2010, edición en la que Argentina alcanzó los cuartos de final sin que el entonces jugador del Barcelona encontrara el gol.

Esa ausencia convierte a Cristiano Ronaldo en el único futbolista capaz de presumir anotaciones en seis Mundiales diferentes, ya que el otro futbolista que suma 6 Copas del Mundo es Guillermo Ochoa, portero de la selección de México, quien no suma goles anotados.

Paradójicamente, el argentino mantiene otro registro de enorme relevancia: con 18 goles, es actualmente el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Otro récord para Cristiano con Portugal

El doblete ante Uzbekistán también permitió a Cristiano seguir ampliando su legado con la camiseta portuguesa.

Con estas anotaciones, superó a Eusébio como máximo goleador de Portugal en los Mundiales y alcanzó las diez dianas mundialistas.

La cifra confirma su peso en los grandes escenarios y refuerza su condición de referente absoluto de una generación que ha llevado al futbol portugués a competir al más alto nivel.

El segundo goleador más veterano en un Mundial

La actuación del delantero también tuvo repercusión desde el punto de vista estadístico.

Con 41 años y 138 días, Cristiano Ronaldo se convirtió en el segundo futbolista de mayor edad en marcar en una Copa del Mundo.

El único jugador que permanece por delante es el camerunés Roger Milla, quien anotó en Estados Unidos 1994 con 42 años y 39 días.

Además, Cristiano posee otra curiosa distinción: es tanto el jugador más joven como el más veterano en marcar para Portugal en un Mundial.

Su primer gol mundialista llegó con apenas 21 años; el más reciente, dos décadas después.

Sigue leyendo:

– Cristiano Ronaldo respondió con un doblete y le dio la victoria a Portugal en el Mundial 2026

– El seleccionador de Austria cree que el primer gol de Messi debió ser invalidado

– Jeremy Doku se marchó de la concentración de Bélgica por el nacimiento de su hijo