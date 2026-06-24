Colombia clasifica a dieciseisavos luego de vencer por la mínima a República Democrática del Congo

La selección de Colombia aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 1-0 a República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K. El conjunto sudamericano alcanzó seis puntos y quedó como líder provisional de la zona, con margen sobre Portugal y una ventaja amplia respecto al equipo africano.

El pase llegó después de un partido que exigió paciencia. Colombia dominó durante varios tramos, generó ocasiones constantes y necesitó esperar hasta el último cuarto del encuentro para romper una resistencia que había sostenido el arquero Lionel Mpasi.

Durante el arranque, el equipo colombiano encontró profundidad por los costados y ocupó terreno rival con continuidad. Daniel Muñoz avisó con un remate de cabeza, James Rodríguez probó desde media distancia y Luis Díaz también encontró espacios para finalizar jugadas, aunque ninguna terminó dentro del arco.

Mpasi sostuvo el equilibrio con varias intervenciones exigentes y mantuvo con vida a su selección en los primeros minutos. República Democrática del Congo resistió el asedio inicial y logró reorganizarse después de la pausa de hidratación.

Con el paso del tiempo, el partido dejó de jugarse únicamente cerca del área africana. Colombia perdió fluidez ofensiva y el desgaste redujo la precisión de sus ataques, mientras Congo comenzó a sentirse más cómodo para competir en el medio campo.

MUÑOZ THE HERO!



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Daniel Muñoz destrabó el partido y Vargas aseguró el resultado

En el segundo tiempo Colombia volvió a adelantar líneas para buscar la clasificación. Luis Díaz estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 50 con un disparo de zurda que volvió a encontrar respuesta de Mpasi. En la continuidad de esa acción, Jhon Arias capturó el rebote, pero su intento salió desviado.

La mejora africana empezó a equilibrar el desarrollo. Congo ganó confianza, encontró momentos de posesión y por instantes logró acercarse al área defendida por Camilo Vargas.

Cuando el encuentro atravesaba su tramo más parejo apareció la acción que decidió todo. En el minuto 76, Daniel Muñoz recibió una pelota desviada dentro del área, atacó el espacio por la derecha y definió con la pierna izquierda para marcar el 1-0. El lateral del Crystal Palace firmó así su segundo gol del torneo y aseguró la clasificación anticipada de Colombia.

El cierre tuvo tensión. Luis Díaz llegó a convertir dos veces en acciones consecutivas, pero ambos tantos fueron invalidados: uno por falta y otro por fuera de juego.

República Democrática del Congo todavía tuvo opciones para rescatar el empate. En el tiempo agregado, Nathanael Mbuku probó desde larga distancia y Camilo Vargas respondió con una intervención decisiva. En la jugada siguiente, el guardameta colombiano volvió a intervenir para evitar el empate tras un cabezazo de Chancel Mbemba.

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Con el resultado, Colombia quedó en el primer puesto del Grupo K con seis unidades. Portugal aparece segundo con cuatro, mientras que República Democrática del Congo suma un punto y Uzbekistán continúa sin puntuar.

La última jornada enfrentará a Colombia y Portugal en Miami, mientras que República Democrática del Congo se medirá con Uzbekistán en Atlanta.

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