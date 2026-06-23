Messi, Haaland y Mbappé marcan el ritmo: así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

Mientras el Mundial 2026 se acerca al cierre de la fase de grupos, una competencia paralela empieza a tomar cada vez más protagonismo: la pelea por el campeonato de goleo. Entre clasificaciones, eliminaciones y cálculos de posiciones, varios de los nombres más grandes del fútbol mundial comenzaron a separarse del resto con cifras que ya están marcando esta edición del torneo.

En la cima aparece Lionel Messi. El capitán de Argentina acumula cinco goles en apenas dos partidos y lidera en solitario una clasificación que reúne tanto a figuras consolidadas como a delanteros que buscan instalarse entre los nombres del campeonato.

La ventaja del argentino, sin embargo, todavía no ofrece margen de tranquilidad.

Muy cerca aparecen Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con cuatro anotaciones y con margen suficiente para disputar el primer puesto en las siguientes jornadas. El delantero francés mantiene su productividad habitual con Francia, mientras que el atacante noruego continúa sosteniendo el protagonismo ofensivo de su selección.

La diferencia entre los primeros puestos y el resto de aspirantes todavía es reducida, lo que mantiene abierta la disputa.

Un escalón más abajo se encuentran Deniz Undav, de Alemania, y Jonathan David, de Canadá, quienes suman tres goles cada uno y siguen dentro de la conversación en el inicio del torneo.

Cristiano se suma y aparecen nombres inesperados

Uno de los movimientos más llamativos de la jornada llegó desde Portugal. Cristiano Ronaldo entró oficialmente en la pelea por el goleo después de firmar un doblete en la victoria de su selección frente a Uzbekistán. El delantero abrió el marcador y volvió a aparecer más adelante para completar su cuenta personal.

Greatness answers the call.



Cristiano Ronaldo with his second goal of the day for Portugal ?? pic.twitter.com/OvCAXBO1be — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Con dos tantos también aparecen nombres repartidos entre distintas selecciones: Kai Havertz, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Cyle Larin, Mikel Oyarzabal, Folarin Balogun, Harry Kane, Ayase Ueda, Daichi Kamada, Ismael Saibari, Elijah Just, Brian Brobbey, Cody Gakpo, Crysencio Summerville, Ismaïla Sarr, Yasin Ayari, Johan Manzambi y Maxi Araújo.

México también tiene presencia en el listado. Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Luis Romo registran una anotación cada uno en el arranque del certamen.

La carrera actual por el Botín de Oro también conecta con otra discusión histórica.

Messi no solo lidera el torneo vigente: además ya ocupa el primer lugar entre los máximos goleadores en la historia de los Mundiales con 18 tantos en 28 partidos. Detrás aparecen Miroslav Klose con 16 goles en 24 encuentros y Mbappé, que ya alcanzó también las 16 anotaciones mundialistas en solo 17 partidos.

Más atrás permanecen Ronaldo Nazário con 15, Gerd Müller con 14, Just Fontaine con 13 y Pelé con 12.

Con todavía varios encuentros por delante y un formato que ofrece más oportunidades, la lucha por el campeonato de goleo y por los registros históricos continúa completamente abierta.

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