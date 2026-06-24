México vs. República Checa: alineaciones probables y dónde ver el duelo de El Tri

La selección mexicana afrontará su tercer partido por el Grupo A de la Copa del Mundo de 2026. La República Checa será será el rival del conjunto de Javier Aguirre. Este duelo se desarrollará en el Estadio Ciudad de México, popularmente conocido como el Estadio Azteca.

El conjunto de Javier Aguirre ha mostrado una buena solidez defensiva. México aún no ha recibido su primer gol en el Mundial de 2026. El Tri acumula cinco partidos consecutivos sin recibir anotaciones.

??? ¡México tiene que ganar vs República Checa!



El Tri necesita ganar y esperar que Sudáfrica no sume puntos para evitar el Grupo H, donde están ?? España y ?? Uruguay.



Si se dan esos resultados, el Grupo A no tendría un tercer mejor lugar y México enfrentaría a un rival? pic.twitter.com/WFGvNnlaGs — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) June 22, 2026

En caso de que la República Checa se vaya sin goles de este partido, México igualaría su mejor registro en Mundiales desde 1986. En aquella Copa del Mundo, en la que también fueron locales, México venció 1-0 a Bélgica, derrotó 2-0 a Bulgaria y empataron 0-0 con Alemania Federal (en este duelo se quedaron fuera en penales).

La selección de República Checa llega necesitada a este duelo. El conjunto de Miroslav Koubek solo tiene un punto en lo que va de torneo. Esta modesta selección europea aspira lograr la clasificación, pero solo necesitan la victoria.

El antecedente entre ambas selecciones, en Copas del Mundo, se remonta al Mundial de Chile de 1962. En aquel torneo la selección mexicana venció 3-1 a la República Checa. Este duelo fue por la fase de grupos y representó la primera victoria de México en la historia de los Mundiales.

Horario y dónde ver el duelo entre México y la República Checa

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Alineación probable de México

Tala Rangel; Israel Reyes, César Montes, Edson Álvarez, Mateo Chávez, Luis Romo, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Santi Gimenez, Julián Quiñones.

Alineación probable de la República Checa

Matej Kovar; Tomas Holes, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Landisval Krejci; Pavel Sulc, David Zima, Tomas Soucek, Jaroslav Zeleny, Lukas Provod, Patrick Schick.

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