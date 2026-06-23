El “Vasco” Aguirre con el retiro a la vuelta de la esquina, reveló su esposa

Tal como dice la letra de la canción del intérprete mexicano José José, que un día llegará que ya, de tanto ir y venir, rodando, el cuerpo le dirá que no, que pare, que ya está cansado, la esposa de Javier Aguirre, técnico de México, Silvia Carrión reveló que el retiro del estratega está muy cerca.

Así lo dio a conocer en una entrevista para la revista española Hola, edición de México, la pareja del estratega mexicano en las últimas cuatro décadas, al asegurar que todavía existe mucha fuerza, ímpetu y ganas del técnico mexicano, pero que el retiro de las canchas está más cerca de lo que la gente pueda esperar.

???????? ¿Quién es Silvia Carrión? La esposa de Javier Aguirre ha acompañado al estratega mexicano durante gran parte de su trayectoria profesional, convirtiéndose en una de las personas más importantes en su vida dentro y fuera de las canchashttps://t.co/rUoroOD0LN — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 23, 2026

La compañera de mil batallas del papá de Mikel, Iker y Ander, no duda en la charla que sostuvo con este medio de comunicación como nunca ha dudado en caminar al lado del tres veces técnico mundialista de México, pues no está de acuerdo en que detrás de un gran hombre, haya una gran mujer. Por el contrario, considera que la mujer debe caminar al lado del hombre, luchando, planeando, triunfando y sufriendo el camino de la vida.

“No es estar detrás; es estar a su lado, acompañándolo. Yo también tengo mi vida, mis cosas. Me gusta el cine, me gusta cantar, en fin; cada uno de nosotros tiene una profesión y unos hobbies que nos gustan y los realizamos los dos. Me parece que eso es lo mejor como pareja”, destacó.

Con 67 años sobre sus espaldas, Aguirre acumula más de 850 partidos oficiales, de los cuales diez han sido mundialistas al frente de México en Corea y Japón 2022, Sudáfrica 2010 y ahora México 2026, en donde recientemente derrotaron a Sudáfrica y Corea del Sur.

El retiro más cerca de lo que se cree

Quizá por eso el retiro de las canchas del “Vasco” está más cerca de lo que se pudiera esperar, pues no son lo mismo los tres mosqueteros 30 años después y alguna vez el cuerpo te dirá que no, que pare y que ahora es el tiempo de gozar más a la familia, a la esposa, a los hijos, pero sobre todo a los nietos.

“Javier ha dicho que se va a retirar en su quinto Mundial, pero ya está viendo qué posibilidades hay para hacer algo en los próximos años. En fin, es su vida, es su profesión, le gusta mucho y la disfruta. Igual tiene un par de años más todavía de técnico”, compartió.

¿RETIRO DEL 'VASCO'? ???



En charla para la Revista 'Hola', la esposa de Javier Aguirre señaló que esta será la última Copa del Mundo del 'Vasco', pero que, aún le quedan añitos como DT



¿Dónde te gustaría verlo después del Mundial?



?: Reuters pic.twitter.com/Dn2fgiG5fh — MedioTiempo (@mediotiempo) June 22, 2026

Por esa razón la cónyuge del técnico de México vislumbra el futuro en el corto plazo:”Si hay algo, lo valoramos juntos”. Yo creo que lo que salga, lo que más nos guste a los dos también. Volver a Europa está bien, quedarnos aquí está bien. Todo está bien; lo que más nos guste y que sea una buena opción”.

La importancia de la familia

Una de las poderosas razones de colgar los arreos de trabajo es la familia y el “Vasco” Aguirre valora el tiempo con sus nietos, sobre todo porque, en palabras de su esposa, es un abuelo muy consentidor: “Queremos estar cerca de ellos y estos dos años que estuvimos aquí en México nos gustaron, los disfrutamos mucho por eso. Ya tenemos una edad que no es la misma que los 30, los 40, que te mueves y te vas; ya nos gusta una vida tranquila”.

Lo que dice la esposa de Javier Aguirre @JavierOnaindia acerca de su futuro. Silvia Carrión habló para @holamexico @hola_mx Todavía le quedarían dos años más de DT al ‘Vasco’ después del #Mundial2026 ?????? @miseleccionmx pic.twitter.com/I0fLTSenmN — Graciela Reséndiz (@ChelaESPNcommx) June 23, 2026

La retrospectiva de cinco décadas

En la entrevista, Silvia Carrión también detalló lo que ha sido ser la compañera de vida del técnico de la selección de México, en una aventura por diferentes partes del mundo: “Vamos a cumplir 44 años de casados en julio. La verdad, nuestro matrimonio ha sido de mucha aventura, porque hemos vivido en siete países y 14 ciudades. Entonces, tenemos mucho movimiento y vamos de aquí para allá. Los hijos ya han crecido y están casados. Tenemos dos nietas y otro en camino. Así que ha habido un poco de todo, pero estamos bien, muy contentos. Somos como novios y nos gusta mucho estar juntos, lo disfrutamos”.

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