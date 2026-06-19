Raúl Rangel advierte a las demás selecciones en el Mundial 2026

La selección mexicana venció a Corea del Sur en la segunda jornada de la Copa del Mundo de 2026. Raúl Rangel, guardameta de El Tri, considera que el conjunto del “Vasco” Aguirre puede competirle a cualquier selección. Están motivados tras su pase a dieciseisavos de final.

“Ya lo dije y me atrevo a decirlo: Estamos para competirle a cualquier selección”, sentenció el arquero de las Chivas de Guadalajara después del partido.

A pesar de la confianza de Raúl Rangel hay que estar conscientes de que El Tri no jugó su mejor partido. México ganó con un gol de Luis Romo después de que el arquero surcoreano dejara la pelota viva dentro del área.

A pesar de que El Tri tuvo más remates al arco, los asiáticos se sintieron muy cómodos dentro del campo. Por muchos pasajes del partido dominaron la posesión de la pelota. El Tri jugó con “garra”, pero carente de ideas ofensivas.

El Tri no brilló, pero consiguió los tres puntos y su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. El conjunto azteca ya aseguró el primer puesto del Grupo A. Peor Raúl Rangel no se adelanta a los acontecimientos y piensa en el último duelo del grupo.

“Estoy contento, pero hay que darle la vuelta a esto. Hay que disfrutarlo, desde luego, pero hay que pensar en el siguiente rival que es República Checa“, agregó.

Salvada épica de Rangel

Cerca del final del partido, Corea del Sur tuvo una jugada muy clara para empatar el marcador. Un cabezazo dentro del área chica fue muy bien detenido por Raúl Rangel. En dos tiempos, el arquero de las Chivas de Guadalajara fue uno de los grandes héroes de la noche con esa atajada.

“Fue muy rápido, fue reacción pura. No te podría decir muy bien lo que viví porque solo recuerdo el impacto con mi compañero y ya teniendo el balón, pero estuve muy concentrado. Aparecí en el momento en que mi equipo lo requirió y me quedo con eso“, describió.

RAÚL RANGEL, YOU ARE UNREAL! ??



SUPERB WORK IN GOAL TO SAVE MEXICO LATE! pic.twitter.com/OrTJfvDnSB — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

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