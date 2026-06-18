México avanza a la segunda ronda del Mundial al vencer a Corea en Guadalajara

El primer juego de la selección mexicana en Guadalajara en Copas del Mundo estuvo lejos de ser brillante, pero al igual que en el juego inaugural, cumplió con la misión. Al vencer 1-0 a una dura escuadra de Corea, el Tricolor aseguró su lugar en la siguiente ronda.

Luis Romo anotó el solitario gol al aprovechar un error infantil del portero de Corea, quien soltó un balón en el área cuando empezaba la segunda parte, para darle a México tres puntos.

Con el triunfo, México asegura ganar el Grupo A con 6 puntos y obviamente un lugar en la ronda de los 32 del Mundial. Corea es segundo con 3 unidades y abajo siguen Chequia y Sudáfrica con 1.

Aunque México y Corea terminaran empatados en puntos, el triunfo directo del equipo de Javier Aguirre le garantiza fianlizar arriba. Eso también significa que México jugará su cuarto partido del Mundial en el Estadio Azteca.

Jerarquía mexicana sobre Corea en Mundiales

México mantuvo su dominio sobre Corea en partidos de Copa del Mundo y ahora le ha ganado tres veces, las otras fueron 3-1 en Francia 98 y 2-1 en Rusia 2018.

Apoyado por 45,522 aficionados en la especial presentación mundialista en Guadalajara, México se impuso con oportunismo y después, tras anotar el gol, con dureza defensiva. Incluso pudo haber marcado uno o dos goles más, pero el portero coreano, tras su error fatal, estuvo en plan sublime.

Esta selección está estirando al máximo sus capacidades. No enamora, pero ha sido efectiva, y no ha permitido gol en 180 minutos del Mundial.

El grito de gol hizo explosión a los 50 minutos, justo después de que Brian Gutiérrez se había metido al partido con un par de pases que animaron al público. En la prolongación de una de ellas, la pelota rebotada se elevó en el área.

Luis Romo (7), aprovecha un error del portero coreano Kim para anotar de derecha el 1-0 de México sobre Corea en el segundo tiempo. Crédito: Ricardo Mazalan | AP

El portero Kim Seunggyu brincó para agarrar la pelota, pero la perdió inocentemente al chocar con Lee Gihyuk, uno de sus defensores. Apareció a un metro de distancia Luis Romo para rematar el balón suelto de derecha y enviarlo al fondo de las redes para el 1-0. México, sin hacer mucho, capitalizó el terrible error del arquero de 35 años que milita en el Tokyo FC de Japón.

¡SE ABRE EL MARCADOR AZTECA!



Luis Romo aprovecha un error del guardameta de República de Corea y logra rematarla para romper las redes. pic.twitter.com/dHdkfsREk2 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 19, 2026

Tras el gol, los coreanos se fueron furiosos al frente, pero México aguantó a pie firme una serie de intentos. Y tras la pausa de hidratación, el Tri armó una de sus mejores jugadas del partido. Raúl Jiménez, quien estuvo muy marcado hasta entonces, recibió solo en el área un pase de Julián Quiñones, bajó la pelota y disparó a quemarropa, pero el arquero Kim Seunggyu se sacó la espina con tremenda atajada.

El veterano arquero volvió a evitar el segundo gol mexicano a los 84′ cuando se lanzó para atajar un cañonazo de media distancia de Obed Vargas, quien había ingresado de cambio y de inmediato fue peligroso.

Corea tocó la puerta del empate a los 87′, cuando Cho Guesung no pudo rematar bien un gran centro a segundo poste, ni tampoco pudo HJ Yang en el contrarremate antes de que se marcara una falta sobre el portero “Tala” Rangel.

Julián Quiñones remata en el área en la única jugada de peligro en el primer tiempo del partido entre Mexico y Corea en Guadalajara. El portero Kim atajó en gran forma. Crédito: Ricardo Mazalan | AP

Corea duerme a México en el primer tiempo

México se llevó un susto a los 16 minutos cuando el estelar Heungmin Son le ganó la espalda a los defensores en un largo pase y remató por encima del portero “Tala” Rangel. Edson Álvarez ejecutó una tijera cerca de la línea de gol para despejar de manera espectacular. La jugada se invalidó por fuera de juego del atacante del LAFC.

Y tres minutos después vino el primer aviso del Tricolor. Julián Quiñones, quien anotó el primer tanto del Mundial, remató de cabeza el buen centro de Roberto Alvarado desde la banda derecha. La jugada tenía sello de gol, pero el arquero coreano Seunggyu Kim salvó con gran lance.

No pasó mucho más en el primer tiempo, pero es de notar que los coreanos se adueñaron de la pelota en los últimos 10 minutos, incluyendo un lapso del 24 al 39 en donde México no tuvo posesión una sola vez. Cuando el reloj indicaba 43′ y con el equipo que vistió de violeta tocaba de manera ininterrumpida, el desconcertado público comenzó a silbar. El Tri desapareció y se fue al vestidor abucheado.

Alineaciones

México – Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Corea – Seunggyu Kim; Hanbeom Lee, Minjae Kim, Moonhwan Kim, Youngwoo Seol; Gihyuk Lee, Inbeom Hwang, Seungho Paik, Jaesung Lee, Kangin Lee; Heungmin Son. DT: Myung-Bo Hong.

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