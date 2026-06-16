Raúl Jiménez genera elogios por su participación en el Mundial de 2026

Raúl Jiménez es uno de los futbolistas más experimentados de la plantilla de Javier Aguirre. El delantero del Wolverhampton anotó un gol en la victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica. Landon Donovan y Victor Lindelof elogiaron al atacante mexicano.

El atacante de 35 años marcó su primer gol en una Copa del Mundo. Este tanto se le había hecho esquivo a uno de los goleadores históricos de la selección mexicana. Luego de tres torneos, el primer gol de Jiménez cayó ante Sudáfrica.

“Estaba en Ciudad de México para verlo jugar, fue su primera vez como titular y es su cuarto torneo. Es una estadística realmente increíble”, explicó Landon Donovan, legendario futbolista de Estados Unidos en el podcast Unfiltered Soccer.

Además de lo representativo del gol para su carrera deportiva, Landon Donovan resaltó que también había una gran carga emocional. Raúl Jiménez perdió a su padre hace algunos meses y su anotación fue dedicada al cielo.

“Anotó el gol al minuto 67 de un remate de cabeza, pero no me di cuenta de algo en ese momento y que me hubiera gustado saber, sobre su celebración. Es que su padre falleció hace tres meses, y como alguien que perdió al suyo hace seis meses, realmente me llegó mucho”, agregó.

Los elogios de Victor Lindelof

Raúl Jiménez compartió con Victor Lindelof en el Benfica. Luego de varios añosos enfrentándose en la Premier League, Lindelof solo tiene palabras de elogio sobre el delantero de la selección mexicana. Lindelof se contentó por el gol de su excompañero.

“Primero que nada, Raúl es una gran persona y estoy muy feliz por él y por la manera en que ha estado rindiendo desde que ambos estuvimos en el Benfica. Vi el primer partido y lo hizo increíble, así que estoy super contento por él. Tiene muy buenas cualidades como delantero“, dijo el defensor del Aston Villa y la selección de Suecia.

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