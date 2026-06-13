En Corea del Sur califican a México como una “potencia”

La selección de Corea del Sur forma parte del Grupo A del Mundial de 2026. El conjunto asiático comparte sector con las selecciones de México, Sudáfrica y República Checa. El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, calificó a México como una potencia del fútbol.

El experimentado entrenador coreano ofreció sus impresiones del grupo. Hong Myung-bo considera que El Tri es una selección con tradición en los Mundiales y que el factor de la localía representará una ventaja adicional para la selección mexicana. Esta es una ventaja que Corea tuvo en el Mundial de 2002.

“México es una potencia, además, es uno de los países anfitriones, tienen esa ventaja, es algo que ya vivimos en 2002 en Corea, esto es algo que beneficia, el partido contra ellos será nuestro segundo partido. Lo que tenemos que hacer es conseguir un buen resultado, no anticiparse y esperar terminar en los dos primeros lugares para avanzar”, dijo el seleccionador.

El apoyo de los aficionados y ser anfitrión es un factor a tomar en consideración. En el Mundial de Corea-Japón de 2002, el conjunto surcoreano pasó invicta la fase de grupos con una victoria ante Portugal. Los asiáticos vencieron a Italia y a España en la fase eliminatoria, peor cayeron en semifinales contra Alemania.

A limpiar su imagen

Hong Myung-bo dirigió a Corea del Sur en el Mundial de Brasil 2014. En aquel Mundial el conjunto asiático se marchó en la primera ronda. Corea del Sur igualó en la primera jornada 1-1 contra Rusia, luego cayeron 2-4 contra Argelia y volvieron a ser derrotaros en la última jornada 1-0 contra Bélgica.

“Es mi segunda Copa del Mundo como entrenador y es un honor, en 2014 tuvimos contratiempos, pero hoy tenemos experiencia para este torneo. Nunca puedes saber qué resultados habrá”, agregó Hong.

Así marcha el Mundial de 2026

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