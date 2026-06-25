México revierte su historia en los Mundiales en una noche de triunfo y carnaval

CIUDAD DE MÉXICO – Por primera vez en su vituperada historia en los Mundiales, la selección mexicana concretó una fase de grupos perfecta, con tres victorias, luego de vencer la noche de este miércoles por 3-0 a su similar de República Checa en el Estadio Azteca, con lo que no solo se confirmó como líder del Grupo A, sino que también se posicionó como una de las mejores clasificadas de cara a los dieciseisavos de final.

El Tricolor, que entre otras marcas negativas en las Copas del Mundo ostenta la de más derrotas (27), incluida la mayor racha de reveses con nueve —entre Uruguay 1930 y Suecia 1958—, esta vez probó las mieles de la otra cara, la del éxito, aprovechando su condición inédita de local por tercera ocasión en esta clase de justas y con el impulso de los 80,824 aficionados que colmaron las tribunas del “Coloso de Santa Úrsula”.

Si bien México no logró su primer punto en los Mundiales hasta que igualó 1-1 con País de Gales en Suecia 1958, obtuvo su primera victoria cuatro años después, en Chile 1962, por 3-1 ante la entonces Checoslovaquia. Y el destino quiso que este mismo rival, ahora dividido en dos naciones —República Checa y Eslovaquia—, fuera el del histórico tercer triunfo en fila en una fase grupal.

Noche mexicana en pleno verano

Fue una auténtica noche mexicana en pleno verano (no en 15 de septiembre como lo habitual), ya que hasta hubo tiempo para que Guillermo Ochoa, presente en su sexto Mundial, recibiera un homenaje a su carrera y gozara de los últimos 12 minutos (18 con el añadido), ya con el triunfo asegurado. Ochoa, recibido por la afición con una estruendosa ovación, cumplió su sueño de ver acción en un nuevo Mundial y ahora suma 12 encuentros en esta clase de torneos, 11 de ellos como titular.

Con las novedades de Mateo Chávez en la lateral izquierda, Gilberto Mora en el medio campo y Guillermo Martínez en el centro de la delantera, el técnico mexicano, Javier Aguirre, planteó un esquema 4-1-2-3 en busca de aprovechar los espacios que entendió dejarían los checos ante su necesidad de buscar goles y sumar puntos para alcanzar la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares.

El primer tiempo resultó muy espeso, con el cuadro mexicano carente de creatividad. Mora mostró disposición, pero quedó claro que aún está oxidado, mientras que Roberto “Piojo” Alvarado no salió en su noche y el balón parecía “quemarle” cada vez que lo tocaba. Julián Quiñones fue el único que intentó remates desde fuera del área, pero sin puntería.

Los checos, partiendo del orden defensivo, intentaron hacer daño a través de balones largos y centros al área, pero excepto por un remate de Denis Visinsky a los ocho minutos, que pasó muy cerca del poste derecho de la portería de Raúl Rangel, tampoco generaron mayor peligro.

El Tri se asomó al área rival al 37′ con una chilena de Israel Reyes que se fue por fuera y, dos minutos más tarde, tuvo una doble ocasión con remate potente de Jorge Sánchez, rechazado por el arquero Matej Kováry, y una diagonal dentro del área del “Piojo”, que mandó el balón a las gradas cuando ya se coreaba el gol.

Mateo Chávez hizo estallar al Estadio Azteca al anotar el primer gol del partido contra Chequia. Fue el principio de una noche redonda para los mexicanos. Crédito: Silvia Izquierdo | AP

Tras los abucheos, apareció el talento

La frustración alcanzó a los aficionados locales, que al 40′ lanzaron el grito homófobico, además que despidieron a ambos conjuntos entre abucheos al terminó de la primera mitad. Sin embargo, la segunda parte fue otra historia.

Al 52′, Mora metió un pase entre líneas a Luis Romo, quien inexplicablemente no remató a portería, sino que intentó centrar de manera deficiente. Pero Romo lavó su error tres minutos después, al robar el balón en medio campo y puntearlo para dejar solo a Chávez, quien se quitó al último defensa, David Doudera, y definió de zurda ante la salida de Kováry para hacer el 1-0.

Al 61′, un nuevo contragolpe mexicano sentenció el partido. Mora condujo hasta los linderos del área europea, Jorge Sánchez le hizo la diagonal hacia el interior, pero como el balón le quedó largo fue a bloquear el despeje del arquero checo, ante lo cual Quiñones estuvo atento para contrarrematar y hacer a puerta vacía el 2-0.

Guillermo Ochoa recibió la admiración de sus compañeros de la selección mexicana, que lo lanzaron al aire tras la emotiva noche en el Estadio Azteca. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

Carnaval tricolor y tributo a Ochoa

Tras la pausa de hidratación, Ochoa saltó a calentar, lo que provocó la algarabía del público, que coreó su nombre al unísono hasta que al 78′, por fin, se dio la entrada del veterano, de 40 años, visiblemente emocionado ante los cánticos de los fanáticos, que lo recibieron con el “¡Olé, olé, olé, olééééé, Meeemooooo, Meemoooo!“.

A partir de entonces el carnaval fue total, con los aficionados coreando “olé” en las posesiones de balón del Tricolor, vestido de blanco para la ocasión, y con ruidosas ovaciones para “Paco Memo” cada vez que tocaba la pelota.

Álvaro Fidalgo, el español naturalizado mexicano, colocaría la cereza al pastel cuando tras un despeje de Ochoa, Alvarado condujo, filtró para Santiago Giménez, hasta entonces intrascendente, quien encaró al portero y falló el mano a mano, pero el mismo “Piojo” recuperó el rechace, el cual cedió al exjugador del América, de frente al marco, para que con un derechazo colocado pusiera el 3-0 definitivo.

La selección mexicana concluye así en el primer lugar del Grupo A con puntaje perfecto de nueve unidades, mientras que los checos, con solo un entero, regresan a casa tras haberse clasificado a este Mundial por la vía del repechaje.