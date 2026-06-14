Gilberto Mora, Edson Álvarez y Jorge Sánchez, candidatos para iniciar contra Corea del Sur

Gilberto Mora, Edson Álvarez y Jorge Sánchez, se encuentran en primera fila para formar parte del once inicial de México contra Corea del Sur, el próximo jueves en el estadio Guadalajara y los tres jugadores ocuparían el lugar de Brian Gutiérrez, el suspendido César Montes y el de Israel Reyes.

Hasta el momento no hay nada definido e inclusive el técnico del Tricolor, Javier Aguirre, podría inclinarse por mantener a Brian Gutiérrez, que no tuvo una de sus mejores actuaciones, pero que se vio con mucha disposición y bien combinado con Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

No hay nada claro; lo único cierto es que, de estos movimientos, Edson Álvarez aparecería en el sitio de suspendido César Montes, aunque también podría inclinarse por Israel Reyes en la central y mover a Jorge Sánchez a este costado, tratando de aprovechar su mayor salida hacia el frente.

Tampoco nadie puede descartar que a la hora buena se incline por Luis Chávez en el mediocampo en el sitio de Brian Gutiérrez, tratando de aprovechar su mayor experiencia mundialista después de aquella actuación que tuvo este joven jugador mexicano contra Arabia Saudita en la victoria que no les alcanzó para avanzar a la siguiente fase.

Es cierto que la actuación de México dejó muchas dudas y que el técnico nacional no pudo motivar a su escuadra para que tuviera mayor fuerza contra Sudáfrica, pero aun con todo eso, se maneja extraoficialmente que, salvo algunos movimientos, el resto será el mismo que enfrentó a Sudáfrica.

Los jugadores que saltarían a la cancha contra los surcoreanos serán: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez o Israel Reyes, Johan Vázquez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez o Gilberto Mora, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Salvo esos movimientos, no se contempla que opte por Armando “Hormiga” González desde el inicio, aunque la gente lo solicita en todo momento y su imagen está siendo considerada como clave en el entorno de la selección de México.

México no se puede dar el lujo de fallar contra Corea del Sur, sobre todo porque cierra con Chequia y en caso de un resultado negativo ante los asiáticos, los pondría al borde de la eliminación y en las puertas de una de las vergüenzas más sonoras en la historia de la selección de México.

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