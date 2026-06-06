¿Por qué Gilberto Mora no puede romper un histórico récord de Pelé en Mundiales?

Gilberto Mora es el futbolista mexicano que mayor expectativa ha generado en torno a la selección azteca. El futbolista de los Xolos de Tijuana podría unirse a una selecta lista de récords en Mundiales. Mora compartiría un registro goleador con Pelé, pero no podrá superarlo.

El récord del que mucho se ha hablado es la posibilidad de que Gilberto Mora se convierta en el goleador más joven en la historia de los Mundiales. Este galardón le pertenece al mítico Pelé.

El exfutbolista brasileño consiguió situarse en lo más alto de la historia al marcar su primer gol en un Mundial con con 17 años y 239 días. Aquel tanto representó el 1-0 de Brasil sobre Gales en los cuartos de final del Mundial de Suecia 1958.

Há exatos 67 anos: ???



Pelé anotou seu primeiro gol na história da Copa do Mundo na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, pelas quartas de final da Copa de 58, quando tinha 17 anos, 7 meses e 24 dias. ?



?@Miltonneves



Nostálgico!



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Gilberto Mora no superará a Pelé

El mediocampista de los Xolos de Tijuana nació el 14 de octubre de 2008. En este sentido, para el 11 de junio de este año (fecha en la que México disputará el primer partido del Mundial), Mora tendrá 17 años y 240 días de nacido.

El futbolista de la Liga MX se quedaría a un día de intentar igualar el récord de Pelé de 1958. Por ahora, el récord de Pelé seguirá vigente durante 4 años más.

Sin embargo, Gilberto Mora podría conformarse con entrar en el podio histórico de este registro. En caso de que el mexicano logre marcar un gol en cualquiera de los partidos del Mundial, “Morita” se ubicará en el segundo puesto del ranking.

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Un mexicano anotó el primer penal en la historia del #Mundial: se trata de Manuel "?????????" Rosas, (@Atlante) ?? lo hizo en la primera edición de la Copa del Mundo Uruguay 1930, duelo que ganó Argentina por 6-3.#MiDatoMundialista pic.twitter.com/GtlqRd3x1J — Fernando Moreno ? (@Fer_moreno17) September 22, 2022

Curiosamente, Gilberto Mora desbancaría a un coterráneo. El futbolista de los Xolos superaría a Manuel Rosas. El registro de Rosas se remonta al Mundial de Uruguay de 1930. El mexicano marcó su primer gol en un duelo contra la selección de Argentina. Rosas tenía 18 años y 89 días.

Jugadores más jovenes que marcaron en un Mundial

Pelé (Brasil) – 17 años y 239 días Mundial: Suecia 1958 | Rival: Gales

Manuel Rosas (México) – 18 años y 93 días Mundial: Uruguay 1930 | Rival: Argentina

Gavi (España) – 18 años y 110 días Mundial: Qatar 2022 | Rival: Costa Rica

Michael Owen (Inglaterra) – 18 años y 190 días Mundial: Francia 1998 | Rival: Rumania

Nicolae Kovács (Rumania) – 18 años y 197 días Mundial: Uruguay 1930 | Rival: Perú

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