Gilberto Mora será el “bebé” de la Copa del Mundo entre 1248 jugadores registrados

Gilberto Mora, mediocampista de la selección de México, se convertirá en el jugador más joven en participar en la Copa del Mundo 2026, después de que la FIFA publicó la lista con los 1,248 jugadores de las 48 escuadras que participarán en la vigésima tercera edición en la historia de esta competencia.

Mora, bajo este panorama, tendrá doble responsabilidad sobre sus hombros. Primero, destacar con la selección de México y segundo, demostrar que su juventud no es impedimento para sobresalir en una competencia del nivel de la Copa del Mundo.

?¡CONFIRMADO!?



De los 1,248 convocados a la fiesta mundialista, solo uno tiene 17 años y es de la Liga MXhttps://t.co/HpjP0wE4x7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 2, 2026

El mediocampista de los Xolos de Tijuana con 17 años y 240 días, es el más joven de una relación que incluye a Hugo Sochůrek de Chequia, con 17 años y once meses; Lamine Yamal y Pau Cubarsi de la selección de España, con 18 años; Estevao de Brasil, también con 18 años; Kendry Páez de Ecuador y Lennart Karl de Alemania, con 18 años; e Ibrahim Mbayede de Senegal.

Una de las particularidades de la edad de Gilberto es que ni siquiera será mayor de edad cuando juegue el tercer Mundial que se llevará a cabo en su país de origen, pero también será uno de los dos únicos jugadores que no tengan 18 años cumplidos en el desarrollo de la competencia, ya que los demás futbolistas más jóvenes sí son mayores a esa edad ya mencionada.

Del otro lado del prisma mundialista, Memo Ochoa, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han colado a la lista de sus países en un último intento de poder alcanzar la gloria con seis mundiales sobre sus espaldas.

¡Aún no juega y Gilberto Mora ya estableció un récord en el próximo Mundial!#TNTSports2026 pic.twitter.com/3PgUF0ejvR — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 2, 2026

México apostará por el ímpetu de jugadores como Gilberto Mora, Obed Vargas, Brian Rodríguez y Mateo Chávez, que serán de los jugadores más jóvenes de la competencia, como en aquella aventura de Argentina 1978 cuando José Antonio Roca apostó por Hugo Sánchez, Víctor Rodríguez y Enrique López Zarza.

La experiencia no fue satisfactoria al terminar en el último lugar del torneo después de las derrotas sobre Túnez 3-1, Alemania 6-0 y Polonia 3-1, en uno de los fracasos más sonados de la selección de México junto con lo de Qatar 2022, en donde el cuadro mexicano empató con Polonia, perdió con Argentina y venció a Arabia Saudita, que no fue suficiente para avanzar a la siguiente fase.

¡EL MEXICANO YA HACE HISTORIA! ???



Con 17 años y 240 días, Gilberto Mora será el jugador más joven de la Copa del Mundo 2026. ??

La joya mexicana encabezará la lista de los futbolistas más jóvenes del torneo y tendrá la oportunidad de mostrarse ante el mundo en la máxima cita? pic.twitter.com/wzmpKP9MkS — Claro Sports (@ClaroSports) June 2, 2026

Del otro lado de la historia aparece Craig Gordon, arquero de Escocia, quien disputará su primer Mundial con 43 años, en el reverso de la moneda de los jugadores que han transitado como profesionales y tendrán la oportunidad de jugar un Mundial después de cuatro décadas de vida.

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