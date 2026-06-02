Sudáfrica fue recibida con el “Son de la Negra” en las instalaciones de Pachuca

Tal como lo anunciaron los dirigentes de la selección de Sudáfrica, la madrugada de este martes arribaron al aeropuerto internacional Felipe Ángeles los Bafana Bafana para trasladarse de inmediato a Pachuca, Hidalgo, donde se prepararán para el debut en el Mundial contra México este 11 de junio.

Con un retraso de nueve días por problemas de visado, los sudafricanos llegaron a tierras mexicanas para ser recibidos con música de mariachis entonando la popular melodía en el hotel de la capital tuza, en donde será su centro de operaciones para los juegos mundialistas.

??? SUDÁFRICA YA ESTÁ EN MÉXICO ???



9 días antes de su debut ante México, la selección Bafana Bafana ya aterrizó en tierra azteca ??



El miércoles tendrán entrenamiento abierto y el viernes juego ante Jamaica a puerta cerrada.



Pachuca será su sede ????#Sudafrica #mundial? pic.twitter.com/229dMduVTH — LVCnoticias (@LVCnoticias6) June 2, 2026

La escuadra dirigida por el belga Hugo Broos hizo escala en Cabo Verde y de ahí realizaron una travesía de casi 22 horas para aterrizar sin contratiempos en el aeropuerto enclavado en el Estado de México y de ahí trasladarse vía terrestre a la ciudad de Pachuca, donde este miércoles realizarán su primer entrenamiento con acceso a aficionados en el estadio Hidalgo, casa de los Tuzos, equipo de la Liga MX.

Los Bafana Bafana arribaron encabezados por Hugo Bross y el delantero Lyle Foster, que juega en el Burnley de la Premier League, siendo resguardados por un fuerte dispositivo de seguridad que los resguardó hasta las puertas de su hotel de concentración ubicado a un costado del Salón de la Fama de Fútbol.

:#Ar2Mundial????: ????#AHORA

“Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí”



No sean así ? con el son de la “La Negra” reciben a la selección de Sudáfrica ?? @BafanaBafana en #Pachuca, la prima selección en llegar a tierras mundialistas en #México pic.twitter.com/a7kDrfvjyc — ???_????? (@ar2_mx) June 2, 2026

Fueron recibidos por mariachis y canciones regionales que le dieron el toque de colorido mexicano a este evento frente a la sorpresa de los africanos, que serán el primer rival de México en el Grupo A y buscarán ser un rival de respeto como aconteció en la edición del 2010.

Entrenarán en el estadio Hidalgo

El seleccionado de los “chicos”, como se les conoce también a los sudafricanos realizará un entrenamiento en el estadio Hidalgo este miércoles a las 16:00 horas , según informó el director internacional del Grupo Pachuca, Humberto Gándara.

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Escoltados por un fuerte dispositivo de seguridad la selección de Sudáfrica llegó a su hotel de concentración en Pachuca?@ESPNmx pic.twitter.com/yEYIPmTloL — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) June 2, 2026

El dirigente dijo que se estima una asistencia de 8 mil aficionados con un ingreso controlado con un boleto por asistente, sobre todo de personas de sitios vulnerables de la entidad que tendrán la oportunidad de observar de cerca a los futuros rivales de México en el Mundial.

Expuso que el ingreso no puede ser mayor a esta cantidad de aficionados por propias indicaciones de los africanos y de la logística del evento, por lo cual la mitad del complejo deportivo será abierta al público.

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