Sudáfrica arregló sus visas y viajará en vuelo charter a México

La selección de Sudáfrica finalmente pudo solucionar sus problemas de documentación para tramitar las visas que les permitirán viajar a México y a los Estados Unidos, donde participará en el Mundial 2026 en la primera fase dentro del grupo A, enfrentando precisamente a los mexicanos, surcoreanos y chequios.

La información fue confirmada por Gayton McKenzie, ministro de Deportes de Sudáfrica, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, donde expuso que solo quedan por arreglar los papeles migratorios de algunos miembros del cuerpo técnico, como un asistente, un analista de rendimiento, así como personal de seguridad y del servicio médico.

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South African Minister of Sports, Arts and Culture, Gayton McKenzie has confirmed that ??? Bafana Bafana players have now received their visas to travel to the Americas.



Only the assistant coach, team doctor, head of security and one analyst are yet to? pic.twitter.com/sYnkAvBG0R — iDiski Times (@iDiskiTimes) May 31, 2026

mediante una publicación en su cuenta de X. El funcionario detalló que el proceso está prácticamente concluido, aunque todavía quedan pendientes los trámites migratorios de un asistente técnico, un analista de rendimiento, un integrante del equipo de seguridad y un miembro del cuerpo médico.

Con ello, los “Bafana Bafana” podrán continuar con su planificación sin contratiempos mayores y enfocarse de lleno en su preparación para la justa mundialista, donde serán uno de los protagonistas del partido inaugural frente a México.



McKenzie confirmó a través de su cuenta de X que todos los integrantes de los “Bafana Bafana” ya cuentan con la documentación necesaria para viajar a México.

En las horas previas a este anuncio, se había manejado que estaban teniendo muchos conflictos para lograr el visado necesario para ingresar a ambos países donde les tocará enfrentar a México, Corea del Sur y Chequia.

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Gayton McKenzie confirms all Bafana Bafana players have been granted visas for the USA ahead of the 2026 FIFA World Cup. ??



Still pending are visas for an assistant coach, team doctor, head of security, and one analyst. ??



The team is? pic.twitter.com/pqmd6MC9he — SoccerBeat (@SoccerBeatZA) May 31, 2026

Los problemas migratorios de Sudáfrica se debieron más a la falta de la entrega de documentación correcta y en lo que consiguieron los papeles originales, se manejaron muchos rumores respecto a su presencia en la justa mundialista.

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