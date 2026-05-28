Sudáfrica apuesta por el talento local en su lista mundialista

Con muy pocos jugadores que juegan fuera de Sudáfrica y elementos que han empezado a destacar en el fútbol local, pero que debutarán con los Bafana Bafana en el Mundial 2026, el técnico belga Hugo Broos dio a conocer su lista de 26 convocados para viajar a México para la justa mundialista.

El grupo mundialista es encabezado por el veterano mediapunta de 36 años Themba Zwane y donde también tomó en cuenta a los defensas Olwethu Makhanya y Bradley Cross, que aún no han debutado con la selección.

SUDÁFRICA PRESENTA SU CONVOCATORIA PARA EL MUNDIAL. ??



La Selección de Sudáfrica anunció a sus jugadores para la próxima Copa del Mundo. "Creo que este rival se le complicará mucho a México", comentó @YyaoDelaTorreM.#FSRadioMX pic.twitter.com/wcG7r5cdZF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 28, 2026

De los 26 convocados, 19 juegan en el fútbol sudafricano y 7 en diferentes ligas, tanto de Europa como de Estados Unidos, lo cual demuestra la confianza que existe en el talento local y cómo se ha manejado un premio a los jugadores que conquistaron el pase al Mundial después de 16 años de ausencia.

En la relación mundialista hubo pocas sorpresas por parte del seleccionador Hugo Broos, quien se mantuvo fiel en gran medida a los jugadores que lograron la primera clasificación de los “Bafana Bafana” para un Mundial en las últimas cuatro justas universales.

Entre los jugadores que militan fuera de Sudáfrica aparecen el defensa central Makhanya, de 22 años, que juega en el Philadelphia Union de la Major League Soccer, mientras que Cross, de 25 años y que pasó por la cantera del Newcastle United, es lateral izquierdo del Kaizer Chiefs, equipo local de Soweto.

Ninguno de los dos había participado en la fase de clasificación, pero el deseo de contar con más opciones defensivas motivó su convocatoria y su inclusión en la lista final, donde también aparece el defensa carrilero por izquierda Aubrey Modiba.

Con este jugador existían dudas de su inclusión mundialista debido a que se perdió el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF el domingo pasado en el Mamelodi Sundowns por una lesión en el tendón de la corva.

#Fútbol2Day – ??



Los 26 elegidos por Hugo Broos ?? que representarán a Sudáfrica en el Mundial 2026??????



Las mayores sorpresas del técnico son los defensores Olwethu Makhanya (Philadelphia Union) y Bradley Cross (Kaizer Chiefs), quienes se subieron a la lista definitiva sin? pic.twitter.com/uDOXElZ7Nn — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) May 27, 2026

El delantero del Burnley Lyle Foster liderará el ataque, y Broos considera que la experiencia y la astucia con el balón de Zwane son vitales para el equipo, en el que 19 de los 26 jugadores militan en la liga sudafricana.

Existen grandes expectativas porque el Mundial parece ser la última apuesta en la trayectoria del técnico belga Bross de 74 años, después de que ha confirmado su retiro de su carrera al concluir su participación en la justa mundialista.

“Sé que los jugadores que se han quedado fuera estarán muy decepcionados esta noche”, dijo Broos. “Hubo que tomar algunas decisiones muy difíciles. Espero haber elegido a los adecuados”.

Los Bafana Bafana han participado en tres justas mundialistas en toda su historia. La primera en 1998 y repitió en 2002, para después ser los anfitriones en 2010 hasta la fecha en que regresarán al escenario mundialista.

Sudáfrica abrirá el Mundial el 11 de junio a las 13:00 horas en la CDMX; después, el 18 de junio, irá a Atlanta para enfrentar a Chequia el 18 de junio a las 10:00 horas y el 24 de junio a Corea del Sur en la ciudad de Monterrey a las 19:00 horas.

La lista de convocados

La lista de convocados de la selección de Sudáfrica se conforma con los siguientes jugadores:

Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defensas: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, EE.UU.), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates),Ime Okon Ime Okon (Hannover 96, Alemania), Samukele Kabini (Molde) FK, Noruega), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, EE.UU.).

¡PRESENTÓ SU CONVOCATORIA PARA EL MUNDIAL! ???



Sudáfrica reveló su convocatoria para la Copa del Mundo 2026. El técnico Hugo Broos presentó una lista con pocos jugadores en Europa y apostó también por algunos jóvenes con gran proyección ?https://t.co/fWRblCvWfO pic.twitter.com/xuWqp4REA9 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 27, 2026

Mediocampistas: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal).

Delanteros: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley, Inglaterra), Iqraam Rayners, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre).

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