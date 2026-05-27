El profe Julio Ibáñez, de TUDN, conocería el 2 de junio cuándo podría regresar a México

El reportero de TUDN Julio Ibáñez se encuentra en un problema legal en Sudáfrica debido al uso de un dron en un lugar restringido, que le costó diez días de encarcelamiento el pasado mes de marzo; podría estar de regreso en México la próxima semana, acabando así el calvario que vivió en el país africano.

De acuerdo a versiones periodísticas emanadas de la propia empresa del conocido comunicador y de otros medios, existen muchas posibilidades de que Ibáñez y el camarógrafo Danny García recuperen su libertad y puedan dejar Sudáfrica antes de que inicie el Mundial 2026.

Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Esta asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa (Televisa y TUDN) ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla? — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 27, 2026

En la información que pudo surgir este miércoles después de que ambos comparecieron en la audiencia ante las autoridades judiciales de la ciudad de Johannesburgo, se desestimó uno de los dos delitos que enfrentaban por su labor periodística y el que resta por definir no amerita sanción de encarcelamiento, por lo cual podrán recuperar seguramente la libertad.

Las versiones son tan alentadoras que se asegura que su regreso a México está tan cerca que ambos están contemplados en el personal que cubrirá el Mundial por parte de la empresa TUDN, que parece echará toda la carne al asador en la transmisión de los partidos de la justa mundialista por el canal de VIX Prémium y Televisión abierta.

Sobre este asunto, David Faitelson comentó que: “Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Está asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa (Televisa y TUDN) ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla…”

La versión del polémico reportero abre un horizonte de opciones para Julio Ibáñez, después de que se pudo corroborar que este miércoles comparecieron ante las autoridades para determinar su responsabilidad en los delitos que les imputaron y todo indica que salieron bien librados.

En torno al querido Profe Julio Ibáñez, me comentan que en la audiencia de hoy se limitaron los cargos a sólo uno que ya no amerita prisión. El juez se tomó una semana para determinar una sanción pero conforme a ley sólo puede ser una multa.

Te esperamos ya, @julioiba pic.twitter.com/0n9Fc3ewv5 — Alex Gómez A. (@AlejandroGomezA) May 27, 2026

El contexto

Hasta el momento se conoce que los hechos que derivaron en la detención y encarcelamiento de ambos representantes de la cadena TUDN en Sudáfrica se habrían debido a que Julio Ibáñez y Danny García luego de utilizar un dron en una zona restringida en la ciudad de Johannesburgo,

Estos sucesos dejaron atrás la primera versión de que la raíz del problema fue por un tema migratorio; sino, por el contrario, fueron buscados por las autoridades a raíz de que los integrantes de la selección de Sudáfrica se quejaron de que estaban siendo grabados sin autorización, lo cual movilizó a las fuerzas del orden, pues se requiere de un permiso especial para tomar en el espacio aéreo de cualquier país.

También se informó que los funcionarios de Televisa como TUDN han estado pendientes de Ibáñez y de su familia desde el inicio de la situación. Además, explicó que el silencio alrededor del caso respondió a una petición de los abogados, con el objetivo de no entorpecer el proceso legal.

Julio Ibáñez y el camarógrafo Danny García enfrentaron una nueva audiencia en Sudáfrica tras el caso por el uso de un dron en una zona restringida. La resolución fue aplazada al 2 de junio.https://t.co/MFjuL9F9nB — Excélsior (@Excelsior) May 27, 2026

La posibilidad de que el “Profe” Ibáñez regrese pronto a México cambia el panorama de un caso que durante varias semanas generó preocupación en el medio deportivo. Ahora, el comunicador podría reintegrarse próximamente a sus actividades y formar parte de la cobertura mundialista para la que ya estaba contemplado.

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