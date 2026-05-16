Juan Carlos Osorio de regreso a México como analista de TUDN para la liguilla y el Mundial

El extécnico de la selección de México en el Mundial de Rusia 2018 y del Puebla como de los Xolos de Tijuana, Juan Carlos Osorio, estará de nuevo en México, pero no en un banquillo de un equipo, sino como parte del staff de analistas de la cadena TUDN para el resto de la liguilla y el Mundial 2026.

El técnico colombiano fue anunciado como parte del equipo rumbo a la Copa del Mundo 2026 hace algunos días y ahora se estrena en la liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el duelo Pumas contra Pachuca.

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No obstante que en México no ha tenido éxito en proyectos como el Puebla en el torneo Clausura 2012 con muy malos resultados con 11 partidos dirigidos en donde registró siete derrotas, dos empates y solo dos triunfos, mientras que con Xolos de Tijuana fue claros y oscuros, con un brillante Apertura 2024 en donde llegó hasta la liguilla, pero al siguiente campeonato se acabó la magia y fue destituido.

Osorio es recordado en México por su paso en la selección en el Mundial de Rusia 2018 en donde se logró el triunfo histórico sobre Alemania 1-0 y después el 2-1 sobre Corea del Sur, pero una derrota con Suecia 3-0 mandó al Tricolor a definir el pase a cuartos de final contra Brasil con un resultado negativo.

La victoria de México sobre Alemania fue muy elogiada a nivel internacional, pero solo fue una golondrina que no hizo verano, pues el cuadro nacional no fue más allá de la historia de siempre, quedándose en el primer paso de la siguiente fase.

México tuvo momentos muy polémicos, pero Osorio siempre fue considerado un entrenador estudioso e innovador y esa experiencia buscará trasladarla al análisis televisivo, donde ofrecerá su visión estratégica y conocimiento.

TUDN suma de esta forma un refuerzo de lujo a su plantilla de analistas, donde Juan Carlos Osorio cambiará el banquillo por la televisión, pero volverá a estar ligado al futbol mexicano en uno de los eventos más importantes del planeta.

Osorio se sumará a una plantilla donde aparecen nombres como Ricardo La Volpe, Miguel Herrera, Miguel Layún,Juan Pablo Sorín, Aitana Bonmatí y Carles Puyol, conformando un panel repleto de experiencia y jerarquía internacional.

La inclusión de Osorio también añade un perfil distinto dentro del grupo de comentaristas. Su estilo analítico, basado en estadísticas, funcionamiento colectivo y lectura táctica, podría aportar un enfoque más profundo a los debates y coberturas durante el camino rumbo a la Copa del Mundo.

Juan Carlos Osorio es recordado también por su paso en los Xolos de Tijuana y sus constantes rotaciones y decisiones polémicas en alineaciones importantes, especialmente durante su gestión con el combinado nacional.

No es la primera ocasión que Osorio incursiona en esta modalidad de analista, pues en Qatar 2022 prestó sus servicios para la cadena de ESPN, donde compartió micrófonos con Hugo Sánchez, el finado Tomás Boy y Roberto Gomez Junco.

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