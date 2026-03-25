Aseguran que el profe Ibáñez de TUDN ya fue liberado en Sudáfrica

Julio Ibáñez se vio envuelto en una situación lamentable en Sudáfrica que lo llevó a ser encarcelado por la policía de ese país y que, según las últimas versiones, ya fue liberado y el reportero de la cadena TUDN seguirá su proceso en libertad asesorado por los abogados de Televisa.

De acuerdo a datos dignos de todo crédito dentro de la empresa de Chapultepec 18, el llamado “Profe”, miembro del staff de reporteros de Deportes, tuvo que enfrentar el rigor de las fuerzas del orden del país africano supuestamente por haber volado un dron sin autorización con la finalidad de tomar aspectos del entrenamiento de la selección de fútbol de ese país que será rival de México.

🚨🇲🇽🎙️ Aquí las imágenes del momento donde Julio "Profe" Ibáñez fue detenido con abuso de fuerza pública.



Al momento y por fuentes, autoridades pensaron que era un espía en plena investigación de objetivos nacionales (Sudáfrica).



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Dicha decisión le trajo consigo supuestamente un problema mayor, ya que al identificar el artefacto sobrevolando, fue detectado de dónde provenía y las fuerzas del orden llegaron al sitio donde se hospedaban los enviados de Televisa para seguir todos los aspectos de la preparación de los sudafricanos, como lo han hecho en otras Copas del Mundo con los rivales de México en una sección denominada “Enemigo íntimo”.

La Opinión consultó a varias fuentes cercanas al reportero de México y una de ellas comentó con la condición de mantener el anonimato que Ibáñez quedó libre después de pagar la fianza y así enfrentar el proceso legal en libertad, sobre todo porque están acusándolo de hechos muy exagerados, pero sobre todo sobrevolar este artefacto aparentemente en una zona prohibida.

Inclusive por respeto y delicadeza del tema, se asegura que la familia de Julio Ibáñez ha solicitado la intervención de los altos mandos de Televisa y que inclusive Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de esta empresa de televisión, ha buscado el apoyo de las autoridades consulares de México en ese país, así como el apoyo de los abogados para acelerar este tema que desde lejos parece muy delicado por el énfasis de gravedad que estarían manejando supuestamente las autoridades sudafricanas.

⚠️ En #ElJefeYElMaster informan sobre la delicada situación de Julio 'El Profe' Ibáñez en Sudáfrica 😮🇿🇦



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Junto con Ibáñez, enfrentan los mismos cargos y el mismo proceso el camarógrafo y el realizador que lo acompañan en la cobertura de la selección sudafricana y que ahora también está siendo responsabilizado de haber ingresado a este país por medio de irregularidades, pero sobre todo el uso del dron sin haber expedido un permiso especial con antelación.

El “Profe” deberá permanecer en Sudáfrica por tiempo indeterminado hasta que se solucione este conflicto generado por los deseos del reportero de tener los mejores aspectos de la preparación de los Bafana Bafana, con quienes México se vio las caras en el Mundial de 2010 que terminó empatado a un gol en la inauguración de la Copa del Mundo hace 16 años.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 🚨🚨



Julio Ibáñez ya fue liberado en Sudáfrica.

En Infiltrados de RÉCORD contamos los detalles. 👀👀



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Se asegura que la noticia se pudo conocer una semana después de que había sido encarcelado en virtud de que los allegados a Ibáñez quisieron mantener en la más absoluta privacidad este asunto hasta que se filtró la desafortunada noticia de uno de los reporteros de mayor exposición en Deportes de Televisa.

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