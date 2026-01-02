El rival de México en su prueba más complicada vs. Camerún en la Copa Africana de Naciones

Con la motivación de sumar cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, la selección de Sudáfrica, que será rival de México en la inauguración del próximo Mundial 2026, tendrá quizá la prueba más complicada en la Copa Africana al enfrentar a Camerún este domingo.

La confrontación de los Bafana Bafana contra los Leones Indomables, será un duelo que sacará chispas y donde el equipo dirigido por el neerlandés Hugo Bross, quizá tenga la ventaja de que este mismo entrenador dirigió a Camerún y los llevó a coronarse en este certamen en la edición de 2017.

Oswin Appollis close to sealing South Africa’s spot in the Round of 16! 😱⚽



VAR awarded a penalty to South Africa, and Appollis converted it in style. 🎯🔥



The Bafana Bafana take the lead once again. 👀🏆#beINSPORTS #beINAFCON2025 #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/wvkYA3Q1vs — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 29, 2025

Sudáfrica llega a este juego en la edición 2025 de la Copa Africana de Naciones como segundo lugar del Grupo B, detrás de Egipto, con dos victorias sobre Angola 2-1 y Zimbabue 3-2, así como una derrota con los faraones 1-0, que le permitieron acceder al compromiso contra los cameruneses.

Mientras que Camerún lo hizo como segundo lugar del Grupo F empatado en siete puntos con Costa de Marfil, producto de dos victorias sobre Mozambique 2-1 y Gabón 1-0, así como un empate 1-1 con los Elefantes, con lo cual se antoja como un rival muy complicado para los sudafricanos.

Los cameruneses cuentan en sus filas con figuras de la talla Bryan Mbeumo y André-Frank Zambo Anguissa que militan en clubes europeos importantes (Brentford y Napoli, respectivamente), considerados entre los más valiosos del equipo hoy en día.

Por su parte con Sudáfrica destacan jugadores como Lyle Foster, delantero del Burnley, considerado una de las principales estrellas y cuya ausencia genera preocupación por su impacto en el equipo, también aparecen Siyabonga Ngezana: Defensor central del FCSB, Mohau Nkota: Un joven y prometedor extremo derecho que juega en Arabia Saudita y Oswin Appollis, Relebohile Ratomo, Mduduzi Shabalala, de acuerdo al análisis realizado por el canal deportivo de ESPN.

En los últimos antecedentes entre ambas selecciones aparecen una repartición de resultados, con una victoria de Sudáfrica 3-2 en un duelo de preparación en 2008, así como dos empates 2-2 y 0-0, en la edición de hace nueve años en la misma Copa Africana de Naciones.

FT: 🇮🇪 Côte D'Ivoire 1-1 Cameroon 🇨🇲



52' Amad Diallo ⚽️ / 56' Júnior Tchamadeu ⚽️ pic.twitter.com/HnxrnDGZrs — sirkings media ⚽ (@sirkings97715) December 28, 2025

Por todos estos detalles, sin duda Sudáfrica sale como favorito sobre Camerún, pero es un hecho que el duelo sacará chispas el próximo domingo y de ahí saldrá el rival de Argelia en los cuartos de final de esta competencia y si los Bafana Bafana siguen adelante, sin duda pondrán a sudar frío a México de cara al próximo Mundial 2026.

