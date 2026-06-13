Corea del Sur recuperó a otro hombre clave como Bae Jun-ho, para enfrentar a México

La selección de Corea del Sur se encuentra en un momento de alegría y parabienes, ya que, a la par de la convivencia que tuvieron los jugadores este sábado con sus familiares, también se confirmó que el mediocampista Bae Jun-ho se recuperó y podrá ser otra de sus armas contra México.

La victoria sobre Chequia 2-1 llenó de optimismo al cuadro asiático, al grado de que el técnico Hong Myung-bo dio el día libre a los jugadores de los llamados tigres de Asia con la finalidad de que se liberen de la presión y este domingo inicien la preparación para el encuentro clave contra México.

Corea del Sur sale a entrenar en Verde Valle y el primer grupo corresponde a los futbolistas que no jugaron ante Chequia pic.twitter.com/10Te2LE6ee — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 12, 2026

Pero lo mejor vino cuando en las instalaciones de Verde Valle se generaron las buenas noticias para conformar , con la recuperación del mediocampista Bae Jun-ho, que se recupera satisfactoriamente de una molestia en el tobillo que lo alejó de disputar el duelo ante Chequia.

El volante del Stoke City inglés se lesionó en el amistoso ante Trinidad y Tobago en Utah, y apenas se ha declarado listo, como también Kim Taehyeon, que pudiera ser tomado en cuenta para sumar minutos ante México, por lo que el panorama comienza a aclararse para el DT Myung-bo.

El día de asueto también fue aprovechado por otros jugadores para seguirse recuperando del esfuerzo y de algunos problemas de salud, como Oh Hyeon-gyu, el anotador del segundo gol de Corea del Sur ante Chequia y quien antes del duelo manifestó fiebre por un problema estomacal.

“Al pasar de Estados Unidos a México, algunos jugadores tuvieron síntomas leves de diarrea. No fueron muchos, pero uno por uno aparecieron, y justo antes del partido, Oh Young-gyu tuvo diarrea. Esto causó deshidratación y, como consecuencia, fiebre”, dijo uno de los doctores del equipo.

Siguiente objetivo: México ??



Corea del Sur ya piensa en el Tri tras ganar en su debut en la Copa del Mundo ? pic.twitter.com/jetuVhZEHG — Futbol Picante (@futpicante) June 12, 2026

El especialista también expuso que: “De hecho, la mañana del día del partido fue muy difícil para él; le costaba levantarse de la cama y hasta ir al baño era complicado. Sin embargo, teníamos preparados tratamientos planificados, aplicamos esos tratamientos, y después de almorzar, comenzó a recuperarse. Cuando subió al autobús y llegó al estadio, ya estaba casi completamente normal”.

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