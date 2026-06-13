Jürgen Klopp reprobó totalmente el rendimiento de México y Sudáfrica

El cotizado entrenador que dirigió con gran éxito al Borussia Dortmund y al Liverpool, Jürgen Klopp, se mostró en desacuerdo con la actuación de la selección de México al calificar de muy bajo el nivel táctico y asegurar que ninguna de las dos selecciones nacionales jugó bien.

El técnico germano fue claro y tajante: “Fue simplemente malo a nivel táctico. Ninguno de los dos equipos jugó bien” y además expuso que la expulsión del defensa mexicano César Montes reflejó la carencia de calidad futbolística en la cancha.

JÜRGEN KLOPP ES DURO CON MÉXICO TRAS SU DEBUT: ‘FUE SIMPLEMENTE MALO A NIVEL TÁCTICO’ ?????



A pesar del 2-0 ante Sudáfrica, Jürgen Klopp desmenuzó el juego desde el Estadio CDMX:



'Ninguno de los dos equipos jugó bien'. El alemán criticó la última línea tricolor y la roja de? pic.twitter.com/l0YWjZK6yA — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 12, 2026

.“Estás jugando once contra nueve y te sorprenden al contragolpe. ¿Por qué? Porque la última línea estaba demasiado baja; fue un problema general durante todo el partido, pero Sudáfrica no supo aprovecharlo”, añadió.

El triunfo mexicano se construyó con goles de Julián Quiñones al minuto 9 y de Raúl Jiménez al 66′, en un partido que reunió a más de 80 mil aficionados en el Estadio Banorte. Pese a la superioridad numérica tras las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane, el Tri no capitalizó con más dianas.

Klopp coincidió con el técnico de México, Javier Aguirre, quien dijo en la conferencia de prensa posterior al juego que: “No jugamos bien la primera parte; pudimos irnos arriba 3-0 y nadie hubiera dicho nada. Fuimos muy superiores, pero el marcador no reflejó eso”.

?? “Una cerveza por favor” – Thomas Müller vio el partido entre México y Sudáfrica junto a Jurgen Klopp e hizo una petición tras el gol de Raúl Jiménez pic.twitter.com/nGosHGSMVb — PaseClave (@paseclave__) June 12, 2026

Vasco también admitió que el ambiente afectó a varios jugadores: “Hubo un bajón en el juego en la segunda parte y eso se debió al escenario. Es un ambiente fuertísimo y a algunos les temblaron las piernas”.

No solo el técnico germano reprobó el accionar del Tricolor, sino que la mayoría de los expertos de fútbol cuestionó el aporte futbolístico de la oncena dirigida por Javier Aguirre, como el caso de Jorge Valdano, Fernando Morientes y Luis Roberto Alves, quienes señalaron que México fue mezquino y avaro en su rendimiento en el terreno de juego.

#Klopp , DURÍSIMO CONTRA EL PARTIDO INAUGURAL ???



??? El ex entrenador alemán criticó el desempeño tanto de #México como de #Sudáfrica en el primer juego del #Mundial2026 en el Estadio Azteca. pic.twitter.com/bPwzgiCGU8 — Olé USA ?? MEX ?? (@DiarioOleUSA) June 12, 2026

Zaguinho, exmundialista de México en 1994, dijo que: “México tenía todo para ir por el rival, pero se conformó demasiado y eso le puede costar caro contra Corea del Sur, con quienes se jugará el primer lugar del grupo A”.

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