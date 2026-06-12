Para Zaguinho, la selección de México fue mezquina y timorata vs. Sudáfrica

El exmundialista por México en Estados Unidos 1994, Luis Roberto Alves “Zaguinho” no estuvo de acuerdo en que el Tricolor haya tenido una actuación contundente contra Sudáfrica, como lo calificaron los aficionados.

Por el contrario, dijo que la selección del “Vasco” Aguirre tuvo un rendimiento mezquino y demasiado indeciso en muchos aspectos y que debió arriesgar mucho más ante un adversario que arrió banderas desde el primer tiempo.

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“Una selección muy mezquina en su funcionamiento colectivo, sin ambición, sin el dinamismo y la intensidad que uno pudiera esperar tomando en cuenta que estás jugando en tu templo, en tu cancha, ¿no?”.

El actual talento de TV Azteca dijo que por esa razón tendrán que mejorar mucho más si es que quieren vencer a Corea del Sur, que no será lo mismo que fue Sudáfrica y que por esa razón, Aguirre debe estar consciente de que no fue una buena actuación.

“El más consciente de que el debut no fue bueno, que los nervios hicieron mella en alguna, es sin duda el técnico Javier Aguirre; creo que debió leer el partido y que dejaron mucho que desear de cara a sus próximos partidos en un Mundial donde cualquier error puede ser definitivo.

Un ambiente de primera

Para Zaguinho, lo mejor fue el ambiente, la demostración de que se pueden organizar este tipo de torneos y donde sin duda deben pisar con autoridad a los equipos que se podrían considerar como favoritos.

“De la inauguración no hay nada de quejas, todo fue espectacular, de alto nivel; sin duda siempre hemos sido los mejores anfitriones. Creo que poco a poco todo irá mejorando y terminará siendo un gran mundial”.

3 points for El Tri ??



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Respecto a las selecciones favoritas expuso que: “Pues creo que sin duda Francia tiene una gran selección, España, Argentina, por supuesto, con Messi ya sin la presión de ganar un mundial. Seguirá siendo un jugador trascendental. Portugal puede ser, ¿no? La sorpresa, en fin, hay selecciones Brasil, que siempre será Brasil. Yo pienso que entre esos puede ser.

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