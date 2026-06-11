Erik Lira, Julián Quiñones e Israel Reyes reaccionan tras la victoria sobre Sudáfrica: “Queremos más”

La victoria de la selección de México sobre Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026 dejó sensaciones positivas dentro del plantel dirigido por Javier Aguirre, aunque los futbolistas también reconocieron que el equipo todavía está lejos de alcanzar su mejor versión.

Tras el triunfo por 2-0 en el Estadio Azteca, Erik Lira, Julián Quiñones e Israel Reyes compartieron sus impresiones sobre el debut mundialista, destacando la importancia de comenzar con tres puntos, pero dejando claro que el objetivo va mucho más allá de un solo resultado.

Erik Lira destaca la ambición de la selección de México

Uno de los jugadores más destacados del encuentro fue Erik Lira, quien participó directamente en el primer gol del partido al asistir a Julián Quiñones.

El mediocampista aseguró que el grupo mantiene expectativas altas dentro del torneo, aunque dejó claro que el equipo está concentrado únicamente en el siguiente compromiso.

“Tenemos el techo muy alto y no nos vamos a conformar con nada, hubo nerviosismo, pero comenzamos con el pie derecho delante de nuestra gente”, dijo Lira.

El futbolista también pidió mantener la calma y evitar pensar en instancias posteriores de la competencia antes de tiempo.

“No podemos pensar en el sexto sin jugar el segundo. Vamos paso a paso, juntos como familia, unidos como familia. Ahora a preparar bien el partido contra Corea, en Guadalajara”, afirmó.

Un debut mundialista que Erik Lira nunca olvidará

Además de su aporte futbolístico, el encuentro tuvo un significado especial para el mediocampista mexicano, quien disputó su primer partido en una Copa del Mundo.

Lira confesó que la experiencia de jugar ante miles de aficionados en el estadio donde creció viendo futbol superó cualquier expectativa.

“Es una responsabilidad grande que once mexicanos representen en la cancha a millones de personas; salimos a hacerlo lo mejor posible”, explicó.

“He vivido un momento que me voy a llevar toda la vida; ha valido la pena todo lo que me costó estar acá; no sé si se vaya a repetir un momento como el que viví hoy”, señaló en referencia a su destacada actuación en su primer Mundial.

El jugador también recordó sus raíces en el sur de la capital mexicana y la emoción que sintió al escuchar el apoyo de la afición.

“Yo me crié por esta zona del sur de la Ciudad de México; entonces era bonito ver a la gente gritando, vamos México”, concluyó.

Julián Quiñones celebra el triunfo, pero pide mantener el hambre competitiva

Por su parte, Julián Quiñones, autor del primer gol de la selección de México en el torneo, valoró tanto el resultado como la respuesta del equipo ante la presión de debutar en casa.

El delantero destacó el respaldo recibido por los aficionados durante los días previos al encuentro y aseguró que el plantel busca seguir creciendo en el campeonato.

“Estamos felices. Hace unos días la gente nos manifestaba su apoyo y hoy hemos retribuido en parte esa confianza, pero queremos más”, declaró el delantero nacido hace 29 años en el sur de Colombia y quien en octubre de 2023 obtuvo la nacionalidad mexicana.

El atacante del Al Qadisiyah, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, también señaló uno de los aspectos que considera fundamentales para mejorar en los próximos partidos.

“Tenemos que presionar más al rival. Es un fundamento que vamos a trabajar más para evitar libertades”, declaró al término del primer partido del Grupo A que competan las selecciones de Corea del Sur y Chequia.

Israel Reyes evita excesos de confianza tras el triunfo

Otro de los futbolistas que tomó la palabra fue Israel Reyes, quien destacó la importancia de mantener la concentración pese al resultado favorable.

El defensor consideró que ningún rival en una Copa del Mundo puede ser subestimado y aseguró que el equipo ya piensa en el siguiente desafío de la fase de grupos.

“No considero que hay que hay rivales fáciles, no considero que hay rivales sencillos. Es una Copa del Mundo, no no te puedes confiar, no puedes dejar nada por sentado en partidos así, tuvimos una ocasión y si no hubiéramos anotado esa, creo que hubieran sido distintas y por eso no podemos dar nada por hecho. Hicimos el primer paso de tres, que era que era ahora, tenemos que estar ahora con el foco en lo que viene, el siguiente partido, y te menciono, no va a haber ningún ningún partido fácil para para nosotros”.

Los nervios del debut quedaron atrás

Reyes también reconoció que el equipo sintió la presión propia del partido inaugural, aunque destacó la capacidad del grupo para responder en los momentos clave.

“Muy satisfactoria, muy importante que era para nosotros empezar así, con el pie derecho. Se trataba de eso, creo que, la Selección no había ganado ¿cierto? Entonces, era importante para nosotros hacerlo así, era importante demostrar de qué estamos hechos también. Claro que había mucho nerviosismo, muchas emociones que que de repente nos sobrepasan, pero hoy creo que el equipo estuvo a la a la altura de la situación, y hicimos de gran manera”, mencionó.

Sobre su estreno en una Copa del Mundo, el defensor confesó que cumplió una meta que perseguía desde hace años.

“Era algo que no que no había vivido de esta manera acá, y vaya que me han tocado algunas algunas emociones muy buenas. Creo que hoy fue algo muy distinto, fue la cúspide de algo que esperaba en mi carrera, que había trabajado durante años y y se dio de la mejor manera como como lo esperaba, como lo visualizaba, entonces, eso es un sueño cumplido para mí”.

La contundencia, la tarea pendiente de México

A pesar de la victoria, dentro del plantel existe consenso sobre uno de los principales aspectos a mejorar: la definición frente al arco.

La selección de México generó numerosas oportunidades ante Sudáfrica, pero únicamente logró convertir dos de ellas, una situación que los propios jugadores consideran fundamental corregir para competir contra selecciones de mayor exigencia.

“Tuvimos muchas ocasiones bajo el arco, varios postes, tuvimos, vaya, no sé cuántos veíamos que a la mitad de partido teníamos 14, eran eran demasiadas, sabemos que debemos concretar porque en un Mundial, es algo que que no puedes perdonar, porque si la tienes rival te hace el gol. Tenemos que mejorar mucho eso, queremos ser un equipo más contundente y, bueno, de alguna forma también haber ganado nos da ese voto de confianza, nos bajó un poco los nervios que venían estando estas últimas semanas y y nos da mucha mucha emoción para todo el que viene también”.

Con el triunfo asegurado y la confianza reforzada, la selección de México ahora enfocará toda su atención en Corea del Sur, rival al que enfrentará en Guadalajara en busca de acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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