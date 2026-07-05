Gilberto Mora encaró a Inglaterra y jugó con personalidad

Desde el silbatazo inicial con su número 19 comenzó a flotar en la zona de los tres cuartos de cancha del rival buscando ser encontrado por sus compañeros.

Se mostraba para recibir de espaldas y retener o tocar de primera. En ocasiones después de recibir giró bien para buscar los espacios y filtrar balones venenosos a profundidad. En la primera mitad del partido ya había acumulado 17 pases acertados y solamente falló uno.

Lo inquieto de Mora molestaba a los visitantes especialmente cuando el jugador de Chiapas se asociaba con sus delanteros y medios para triangular y armar jugadas de pared, en una de ellas disparó a portería.

En las jugadas de choque Mora si batalló hasta cometió faltas en su intento por robar balones en la salida de los defensores de Inglaterra.

Cobró un tiro de esquina que se fue muy abierto sin causar peligro.

En el arranque del segundo tiempo México fue sorprendido por un Inglaterra que salió a proponer el partido. El entrenador de México al ver el partido muy comprometido decidió sacar a Mora y meter un jugador más corpulento buscando tener mas fuerza en el ataque jugando con dos nueves. La noche para el jovencito Mora acabo pero con aceptable actuación. Seguro la experiencia le servirá para seguir creciendo.

Pases acertados: 20

Pases fallados: 3

Robos de balón: 2

Disparos a la portería: 1

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