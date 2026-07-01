Aseguran que el Manchester United rechazó fichar a Gil Mora por su alto costo

El gran momento que vive el joven Gilberto Mora de la selección de México tiene encandilado a todo el mundo futbolístico, pero no así al copropietario, del Manchester United, copropietario del club, Jim Ratcliffe, quien supuestamente no entraría a la puja por el joven talento del Tricolor.

Lo anterior se desprende de la información manejada por el periódico inglés The Mirror, quien asegura que en el círculo cercano de Jim Ratcliffe, se ha tomado la decisión de desistir en los intentos de sumar al talento mexicano, sobre todo por el elevado costo en que se está manejando su contrato.

?NEW: Gilberto Mora has been monitored by Manchester United scouts for six months ? Barcelona, Real Madrid, City and Chelsea are all interested in him.



The teen star has just signed a long-term deal with his club that included a buy-out clause of £20m. That's designed to secure? pic.twitter.com/SnvYqY2Fnr — Manchester United Forever (@UtdForever7) July 1, 2026

Manchester United ha realizado un estrecho seguimiento del jugador de los Xolos, sobre todo desde el Mundial Sub-20 que se realizó en Marruecos el año pasado, y aunque no existe duda sobre su capacidad futbolística, si sobre el enredado aspecto de su negociación.

Supuestamente, el diario inglés The Mirror resaltó que el principal obstáculo para que Mora sea jugador de su organización es la alta competencia que está frenando el interés de los Red Devils, pues clubes como Manchester City, Chelsea, Real Madrid y Barcelona también se han mostrado muy atraídos por el mediocampista mexicano.

El jaloneo en el contrato está generando, de acuerdo a este diario, que el costo de su contrato se haya elevado a precios descomunales, en lo cual no estaría de acuerdo en entrar el equipo inglés, más allá de que su política siempre ha sido el sumar a los jóvenes talentosos antes de que se conviertan en estrellas del fútbol mundial.

En el informe del diario se pudo establecer que: “Pero Ratcliffe ha demostrado últimamente que no se dejará arrastrar por las pujas cuando se trata de fichajes para el United. El Manchester se ha retirado de las negociaciones para fichar a jugadores como Elliot Anderson y Mateus Fernandes este verano”,

Mientras tanto, el joven mexicano viene de regalar una sólida actuación ante Ecuador, donde demostró que es capaz de competir ante jugadores ya probados en Europa, como lo fueron Moisés Caicedo o Piero Hincapié, con quienes se enfrentó constantemente.

Si acaso, se le puede cuestionar que no cuenta con el fuelle físico para soportar los 90 minutos en alta competencia, aunque esa situación podría corregirla con el paso del tiempo.

Mora estuvo a punto de perderse el Mundial debido a una molesta pubalgia, pero alcanzó a recuperarse y después de empezar lento en el mediocampo de la selección de México, poco a poco ha ido en aumento hasta empezar a revalorizar su imagen.

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