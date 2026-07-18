Antoine Griezmann está motivado para enfrentar a clubes mexicanos en la League Cup

Antoine Griezmann es la nueva gran adquisición de la Major League Soccer. Junto a Robert Lewandowski, Griezmann ha generado muchas expectativas en el balompié de Estados Unidos. Ademas del torneo local, el primer gran reto del delantero francés será enfrentar a varios clubes de la Liga MX en la League Cup 2026.

“Tengo algo especial con los mexicanos“, inició Antoine Griezmann al hablar de su motivación particular sobe los clubes de la Liga MX. El exjugador del Atlético de Madrid tendrá varios duelos de adaptación antes de medir fuerza contra los conjuntos mexicanos.

¡ANTOINE GRIEZMANN PARALIZA TIMES SQUARE! ???



¡La Gran Manzana se tiñó de morado! A solo dos días de la gran final de la Copa del Mundo, el "Principito" desvió todos los focos y fue presentado de forma espectacular ante una multitud en las pantallas gigantes del icónico Times? pic.twitter.com/ngji8TvzdR — TVC Deportes (@TVCDeportes) July 17, 2026

Antoine Griezmann tiene grandes expectativas sobre los duelos contra los clubes mexicanos. El delantero francés destacó la intensidad y el ambiente que podrá sentir en los próximos duelos en el marco de la Leagues Cup.

“Para mí va a ser un honor y una ilusión jugar contra clubes mexicanos. Son amantes al fútbol, al espectáculo, así que me imagino estadios llenos donde podamos disfrutar de buenos partidos”, sentenció.

¡Mucho cariño! Antoine Griezmann habló sobre su relación con los mexicanos y lo que vivirá en la Leagues Cup. ??



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Orlando City en la Leagues Cup

Antonine Griezmann y su club ya conoce el calendario de la Leagues Cup 2026. El Orlando City se enfrentará a Rayados de Monterrey, el Club León y el Atlético San Luis. Esto forma parte de la primera ronda del torneo. Para mala fortuna a los deseos de Antoine Griezmann, todos esos partidos serán jugados en territorio estadounidense.

Debut de Antoine Griezmann

El primer partido del Orlando City tras la pausa por el Mundial de 2026 será el miércoles 22 de julio. El conjunto de Griezmann visitará al San José Erarthquakes en el PayPal Park. Este podría ser el primer partido oficial del delantero francés con la camiseta del conjunto estadounidense.

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