Matías Almeyda insiste en su “capricho” para Monterrey

Matías Almeyda iniciará un nuevo ciclo en el fútbol mexicano. El estratega argentino comandará a Rayados de Monterrey en el Apertura 2026. El “Pelado” tendría en sus planes la compra de un viejo conocido durante toda su carrera: Orbelin Pineda.

Según informaciones de 365 Score, Matías Alemyda querría hacerse con los servicios de Orbelin Pineda. El futbolista mexicano lleva varias temporadas en Europa. Almeyda sería el único capaz de convencer al exjugador de las Chivas.

“Sé que puede ser cansado y que es el mismo rumor cada temporada. Ahora, a petición de Matías Almeyda, Rayados de Monterrey busca a Orbelín Pineda”, indica la información.

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Ahora, a petición de Matías Almeyda, Rayados de Monterrey busca a Orbelín Pineda.



->Contactos iniciados.

->Cláusula de rescisión con AEK, 9.3MDD

->Termina contrato en 2027



Jugador concentrado en Mundial y? pic.twitter.com/CFkGTFubj1 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 5, 2026

El mismo reporte explica que los contactos entre el jugador y el club ya habrían iniciado. La cláusula de rescisión de contrato rondarían los $9.3 millones de dólares. Esta es un cifra muy elevada. Los negociadores del conjunto mexicano deberán regatear con el AEK de Atenas.

Orbelín Pineda finaliza su contrato con el AEKL en 2027. En caso de que el mexicano no quiera renovar con el conjunto griego, los directivos del club deben plantearse su venta. Es allí donde Rayados de Monterrey tiene un punto a favor.

El capricho de Matías Almeyda

Orbelín Pineda ya es un hombre de confianza en la carrera de Matías Almeyda. El “Pelado” contó con el mexicano en su primera experiencia en la Liga MX con las Chivas de Guadalajara.

Matías Almeyda inició su aventura en el fútbol de Europa en la temporada 2022-2023. En este proceso con el AEK de Atenas, Almeyda confió en Orbelín para llevarlo al conjunto griego. No está de mas mencionar que el futbolista mexicano venía de momentos bajos en su carrera por falta de oportunidades en el Celta de Vigo de España.

En caso de que se logre concretar esta transacción, Matías Almeyda tendría entre sus piezas, por tercera vez en su carrera, a Orbelin Pineda. El “Pelado” y Orbelín ya ganaron juntos una Liga MX, una Copa MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

"Me confirman que Monterrey se acercó a Orbelin Pineda, es una posibilidad grande porque lo conoce Matías Almeyda"



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