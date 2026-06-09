Los Pumas de la UNAM anuncian la salida de Efraín Juárez

La novela entre los Pumas de la UNAM y Efraín Juárez terminó con un final no muy atractivo para los aficionados del club. Efraín Juárez finalizó su vínculo con el conjunto auriazul. Juárez se marcha sin conquistar ningún título en México.

Los reportes hablaban sobre la posible salida de Efraín Juárez por sus vinculaciones con el fútbol de Europa. El estratega mexicano habría estado en el radar de un par de clubes del Viejo Continente. En una reunión con la directiva, ambos habrían determinado que lo mejor para la institución es que Juárez de un paso al costado.

“El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales”, dice el comunicado del conjunto universitario.

En este sentido, el club universitario corta un proceso que parecía que comenzaría a dar sus frutos. Los Pumas de la UNAM venían de ser finalistas del Clausura 2026. Luego de este anuncio, los dirigentes manifestaron que iniciarán con la búsqueda de entrenadores para comandar un nuevo proceso con el club.

“En Pumas continuaremos trabajando con la misma determinación para alcanzar los objetivos deportivos que demanda nuestra historia y gran afición. En los próximos días, se dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador, así como también los planes de cara al torneo Apertura 2026”, agrega el comunicado.

Efraín Juárez en Pumas

Después de dirigir al Atlético Nacional de Medellín, Efraín Juárez comandó su primer proceso en la Liga MX. El estratega mexicano dejó buenas impresiones en su último torneo con el club.

En términos generales, Efraín Juárez dirigió 59 partidos en el banquillo de los Pumas de la UNAM. El mexicano dejó un balance de 22 triunfos, 21 empates y 16 derrotas.

Juárez se macha del club después de firmar el mejor torneo en una campaña regular en la historia del club. Los Pumas consiguieron 36 puntos (superaron las 35 unidades obtenidas en el Apertura 2015). Los Pumas llegaron hasta la final del torneo, pero cayeron en la final contra Cruz Azul.

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