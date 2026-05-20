Efraín Juárez tendría ofertas del fútbol europeo

Efraín Juárez ha tenido una muy buena temporada en el banquillo de los Pumas de la UNAM. El estratega mexicano está a las puertas de levantar su primer trofeo en la Liga MX. Pero su continuidad en el club no está asegurada. Juárez tendría tentadoras ofertas de Europa.

Los Pumas de la UNAM afrontarán la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. El duelo de ida será este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. El duelo de vuelta se desarrollará el domingo 24 de mayo en el Estadio Universitario.

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Pase lo que pase, el futuro de Efraín Juárez en los Pumas de la UNAM es incierto. Después de haber dirigido más de 50 partidos con los auriazules, Juárez tiene opciones de levantar su primer trofeo en el club, como entrenador. Pero esto no lo “amarraría” en el cargo.

“El estratega mexicano no ha firmado su continuidad e, incluso, en caso de ser campeón, las opciones de quedarse lucen distantes por el momento“, informaron desde el portal Récord.

El mismo reporte indica que la incógnita sobre la continuidad de Juárez se debe a la existencia de un par de ofertas para dirigir en Europa. Una aventura por el Viejo Continente llena de ilusión al joven entrenador mexicano.

“Hay una razón de peso: el representante del timonel cuenta con un par de ofertas de equipos de Europa, y la ilusión de dirigir en el Viejo Continente por parte del llamado ‘Efratósteles’ sigue muy latente”, agrega la información.

Efraín Juárez ya ha sido parte de un par de procesos en el fútbol europeo. El estratega mexicano fue auxiliar técnico de Ronny Deila en el Standard de Lieja de Bélgica. Juárez también formó parte del cuerpo técnico del Club Brujas. Pero el entrenador azteca aún no ha asumido el mando por completo de un proyecto en el Viejo Continente.

Los Pumas de Efraín Juárez

Efraín Juárez llegó a los Pumas de la UNAM en marzo de 2025. El estratega mexicano asumió las riendas del conjunto auriazul después de un exitoso, pero polémico paso por el Atlético Nacional.

Hasta ahora, Juárez ha dirigido 58 partidos con los Pumas. El entrenador nacido en Ciudad de México mantiene un balance de 24 victorias, 18 empates y 16 derrotas. Su mejor temporada está siendo este Clausura 2026. Juárez está cerca de ganar su tercer título como entrenador principal.

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