Keylor Navas entra en el radar de la Major League Soccer

Keylor Navas aún no define su futuro con los Pumas de la UNAM. El guardameta costarricense sigue siendo una pieza determinante para el conjunto mexicano. La experiencia de Navas lo pone como un jugador apetecible para otros clubes. En la Major League Soccer estarían interesados en sus servicios.

En esta campaña, Keylor Navas es el arquero habitual en los planteamientos de Efraín Álvarez. El guardameta de la selección de Costa Rica acumula 12 goles encajados en 11 partidos disputados. Navas ha mantenido su portería imbatida en 2 ocasiones.

Según informaciones expuesta por Ekrem Konur, Keylor Navas estaría en el radar del Inter Miami y de Minnesota United. El conjunto de Lionel Messi y el de James Rodríguez se disputarían los servicios del exarquero del Real Madrid.

“Keylor Navas podría ir a la MLS. Recibió ofertas de la MLS, posible reencuentro con Inter Miami. Dayne St. Clair . Su contrato expira después de 2026, Minnesota United también lo vincula”, informó el periodista.

🚨🧤 #PumasUnam

Keylor Navas could be heading to MLS!



👀 Received MLS offers, Inter Miami reunion possible.



⚽️ Dayne St. Clair → contract expires after 2026, Minnesota United also linked. pic.twitter.com/H937N4oFQz — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 19, 2026

Según informaciones de Transfermarkt, Keylor Navas finaliza su contrato con los Pumas de la UNAM en junio de 2026. A partir de esa fecha el arquero “Tico” será agente libre. El arquero nacido en San Isidro

Pasado con las estrellas de la MLS

Curiosamente, Keylor Navas coincidió en el vestuario con las dos grandes figuras de cada uno de los clubes interesados. Navas defendió la portería del Real Madrid de James Rodríguez y también fue uno de los líderes del París Saint-Germain de Lionel Messi.

JUSTO EN EL MADRIDISMO 🤍🥹



Y un día, James Rodríguez y Keylor Navas se reencontraron en el fútbol mexicano.



Después de muchos años y batallas juntos en el Real Madrid, hoy se abrazan e intercambian camisetas en la Liga MX.



Cuánto lujo. 😍 pic.twitter.com/OROH2VkZZ8 — Futbol Total (@futboltotal) October 26, 2025

En el conjunto merengue jugó 162 partidos. Keylor Navas defendió el arco del Real Madrid durante más de 14,000 minutos en los que recibió 159 goles y dejó su arco imbatido en 52 ocasiones.

Inter Miami and Pumas will face off tonight in the Leagues Cup but former PSG teammates Keylor Navas and Leo Messi will both miss the match 💔



Messi will miss the match due to injury and Navas will miss the match due to a red card suspension. pic.twitter.com/CsMHi4U7RX — ESPN FC (@ESPNFC) August 6, 2025

Con el PSG jugó 114 partidos. El veterano guardameta de 39 años recibió 94 goles en poco más de 10,000 minutos bajo el arco del conjunto francés.

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