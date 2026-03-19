MLS revoluciona su formato: Así será la nueva Sprint Season 2027 antes de la campaña 2027-28

La Major League Soccer anunció oficialmente la llegada de la Sprint Season MLS 2027, un formato innovador que marcará el inicio de una nueva era en la liga norteamericana.

La competición, diseñada como una temporada rápida y de alto riesgo, se disputará entre febrero y mayo, definiendo no solo al campeón de la MLS Cup 2027, sino también los boletos para torneos internacionales como la Concacaf Champions Cup 2028 y la Leagues Cup 2028.

Qué es la Sprint Season MLS 2027 y por qué es histórica

La Sprint Season MLS 2027 representa un cambio radical en el calendario de la liga. Será una campaña comprimida, con solo 14 partidos de temporada regular, que servirá como transición hacia el nuevo formato de competencia de verano a primavera.

Este ajuste alinea a la MLS con las principales ligas del mundo, en lo que ya se considera uno de los cambios más importantes en la historia del fútbol en Estados Unidos.

Formato oficial: menos partidos, más intensidad

El nuevo formato de la MLS 2027 apuesta por la competitividad directa:

Cada equipo disputará 14 partidos de temporada regular

Todos los encuentros serán intraconferencia

Cada club enfrentará una vez a sus 14 rivales de conferencia

Se jugarán 7 partidos como local y 7 como visitante

Este sistema convierte cada jornada en decisiva, elevando la presión y el espectáculo desde el inicio.

Playoffs y MLS Cup 2027: así se definirá el campeón

Al finalizar la temporada regular, los ocho mejores equipos de cada conferencia avanzarán a los Audi MLS Cup Playoffs 2027.

La postemporada se jugará en formato de eliminación directa dentro de cada conferencia. Los campeones del Este y Oeste se enfrentarán en la gran final: la MLS Cup 2027 presentada por Audi.

Impacto internacional: boletos a Concacaf y Leagues Cup

La Sprint Season MLS 2027 no solo define al campeón, también tendrá consecuencias internacionales:

Cinco equipos clasificarán a la Concacaf Champions Cup 2028

clasificarán a la 18 clubes obtendrán su lugar en la Leagues Cup 2028

Esto convierte cada partido en una oportunidad clave para competir a nivel continental.

Nuevo calendario MLS: comienza la era verano-primavera

A partir del verano de 2027, la Major League Soccer adoptará oficialmente un calendario de verano a primavera, alineándose con ligas europeas y otras competiciones internacionales.

La temporada regular 2027-28 comenzará en julio de 2027 y concluirá en mayo de 2028, incluyendo los MLS Cup Playoffs.

Además, se implementará un receso invernal desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, sin partidos oficiales en enero.

Una transformación total para la MLS

La Sprint Season MLS 2027 será mucho más que un torneo corto: representa el punto de partida de una transformación estructural en la liga.

Con un formato más dinámico, mayor presión competitiva y vínculos directos con torneos internacionales, la MLS busca consolidarse como una de las ligas más atractivas y globales del fútbol.

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