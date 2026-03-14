Gerardo Martino buscará salir del fondo de la tabla en Estados Unidos

Gerardo Martino tuvo un regreso muy esperado al Atlanta United. Con este club, el “Tata” conquistó la Major League Soccer. Pero su retorno al equipo no ha sido como lo imaginó. El conjunto estadounidense está en el fondo de la tabla sin haber podido conseguir su primer punto en la temporada.

El Atlanta United ya ha jugado 3 partidos en lo que va de la temporada 2026 de la MLS. El conjunto estadounidense perdió 2-0 en la primera jornada contra Cincinnati; cayó 2-0 contra San Jose Earthquakes y perdió en la última jornada contra el Real Salt Lake por 2-3.

“La búsqueda nuestra va hacia el protagonismo de cada partido y después también hay que ser valientes para tomar las riendas de un partido y no siempre se puede, a veces el rival te supera y también para eso hay que estar preparados. Nosotros intentamos ser un equipo desde la propuesta que ejerza el rol protagónico, no que sea un equipo pasivo y que espere a ver qué hace el rival”, dijo Gerardo Martino previo al duelo contra Philadelpia Union.

Gerardo "Tata" Martino", Director Técnico del @ATLUTD, indicó que a pesar del mal momento que pasa el equipo, el plan de trabajo se mantiene en el equipo m



Expresó que desde el año pasado se trazó una estrategia y que se cumplirá.



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El Atlanta United ha recibido 7 goles en los primeros 3 partidos del torneo. El conjunto de Gerardo Martino tiene la tercera peor defensa de toda la Conferencia Este (solo por detrás de Montreal y Orlando City). El “Tata” espera corregir estos aspectos.

“Si, trabajamos, hicimos trabajos defensivos de uno contra uno, que eso es una preocupación respecto al partido anterior. Sobre eso hicimos trabajo e hicimos muchos trabajos que tienen que ver con la forma de atacar y cómo atacar”, explicó.

Atlanta United vs. Philadelphia Union

Este sábado 14 de marzo el Atlanta United recibirá al Philadelphia Union en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en Georgia, Estados Unidos. El conjunto rival también está en una situación crítica en el inicio de campaña. Philadelphia ha perdido sus tres primeros encuentros de la temporada en los que solo ha podido marcar un gol.

Philadelphia Union ha sido un rival complejo en el historia reciente del Atlanta United. “The Union” ha ganado tres de los últimos cinco partidos contra el conjunto de Atlanta. “The Five Stripes” no vencen a su rival de turno desde octubre de 2023 (victoria como visitante 3-2).

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