Efraín Juárez no habría permitido la imposición del hijo del finado Miguel Calero

Está claro que Efraín Juárez es un técnico que se morirá con la suya hasta las últimas consecuencias y precisamente con esa personalidad que lo alejó del Atlético Nacional de Colombia, también hizo que renunciara a los Pumas de la UNAM al impedir que le impusieran un auxiliar en su cuerpo técnico.

Apenas 24 horas después de su sorpresiva renuncia a la dirección técnica de los felinos del Pedregal, las versiones sobre su renuncia siguen multiplicándose y ahora se asegura que una de ellas y quizá la más determinante fue que no aceptó que fuera incluido el hijo de Miguel Calero.

Con respecto al último punto les comento algo:



Hasta estos momentos, EFRAÍN JUÁREZ SIGUE SIENDO DT DE #PUMAS.



Club y DT se siguen poniendo de acuerdo para ver la forma de finiquitar el contrato. La renuncia no aparta directamente a Efraín Juárez del equipo, sino que hay una? https://t.co/3ZTM7DjrL5 — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) June 5, 2026

Sobre estas versiones, La Opinión, consultó con gente allegada a Juárez sobre la postura del entrenador y simplemente mencionaron que el técnico felino espera acabar el tema contractual con los Pumas y después aclarará todas las versiones respecto a su sorpresiva salida.

La posible llegada de José Juan Calero (hijo del legendario arquero Miguel Calero) a Pumas UNAM fue una de las cuestiones que mayor tensión generó dentro de la directiva y el cuerpo técnico auriazul, pues Antonio Sancho habría presionado al entonces director técnico Efraín Juárez para aceptar la incorporación del delantero colombo-mexicano casi de forma obligatoria.

Esta supuesta directriz causó molestia al interior del equipo, ya que la petición principal del cuerpo técnico era darle mayor oportunidad y minutos a los jugadores de las fuerzas básicas, como el joven guardameta Pablo Lara.

Dicha decisión fue puesta en la mesa por Antonio Sancho, supuestamente con quien tuvo contacto telefónico el entrenador felino, porque la renuncia no fue en una reunión con la directiva, sino que todo se manejó por teléfono y donde Juárez escuchó la forma de estructurar el plantel para el próximo torneo y no estuvo de acuerdo con Sancho.

¿SE VA DE PUMAS? ? Efraín Juárez no ha logrado llegar a un acuerdo y podría salir del club universitario en las próximas horas.



Lo analizamos en #PuntoFinal. ? pic.twitter.com/zdY4Rbwzzn — FOX Deportes (@FOXDeportes) June 5, 2026

Le comentaron que iban a colocar a una persona en el cuerpo técnico para que pudiera servir de apoyo, tomando en cuenta que esta persona cuenta con una preparación académica muy alta con las nuevas herramientas de los entrenadores, pero aseguran que Juárez se opuso rotundamente y decidió dar un paso al costado.

Las otras versiones

Las otras versiones de la salida de Efraín Juárez son que ni siquiera ha presentado su renuncia y mucho menos que se haya producido la llamada para renunciarles por teléfono, sobre todo porque no ha tenido comunicación con Antonio Sancho y mucho menos.

El pasado 29 de mayo se dio una reunión entre el presidente del equipo, Raúl González y Efraín Juárez, donde el técnico felino esperaba que le dieran noticias de una renovación de su contrato que acaba dentro de seis meses.

Pero la directiva no manejó nada y por el contrario, se le comentó que el vicepresidente deportivo Antonio Sancho no estaba muy de acuerdo con su permanencia en el equipo, pero que no hubo nada respecto a una salida o una renuncia, pero tampoco sobre nombres de refuerzos.

Juárez perdió la final el 24 de mayo y después se realizó esta junta, para posteriormente salir de vacaciones y no tener información sobre alguna oferta de renovar, por lo cual no se ha generado llamada alguna para decir que renunció, simplemente que Efraín Juárez buscará acomodo en algún equipo europeo y su proyecto en Pumas no tendrá futuro.

Temas legales y oferta en Bélgica

Efraín Juárez no habría querido seguir en Pumas porque supuestamente tiene una oferta en Bélgica con el equipo Royal Antwerp Football Club y que el técnico se ha planteado seriamente no dejar pasar esta oferta con todas las ventajas que representa que su entorno familiar esté muy ligado a este país.

Como lo dijimos desde el 26 de mayo, en Chadro Titular de @somos_FOX



Efraín Juárez deja de ser técnico de Pumas y su futuro próximo está en el fútbol de Bélgica? https://t.co/rRdJNa808D — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) June 5, 2026

El técnico felino sabe que será muy complicado que Pumas abra la chequera para traer refuerzos que permitan ganar el título, pues después de perder la final, el paso en el futuro más lógico es coronarse en el torneo Apertura 2026, pero los felinos saben que su presupuesto es limitado para mantener inclusive a jugadores como Jordan Carrillo, cuyo valor en el mercado se triplicó y vale mucho más que hace seis meses.

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