Aseguran que Efraín Juárez dejó de ser técnico de los Pumas de la UNAM

Las diferencias en el armado del plantel para el torneo Apertura 2026 fueron una barrera insalvable entre Efraín Juárez y los Pumas de la UNAM, por lo cual el técnico que llevó a la final del recién terminado torneo decidió dar un paso al costado y no seguir al frente de la escuadra felina.

Aun con el anuncio oficial de la salida del polémico entrenador, fuentes de mucha confiabilidad dentro de Pumas y en el entorno del técnico universitario aseguraron a La Opinión, que existen muchas más contras que pros a favor de seguir de la mano para la próxima campaña.

¡ADIÓS EFRAAAA! ??



El mexicano no es más DT de Pumas, todo se originó por las diferencias entre el estratega y la directiva con el armado del equipo para la siguiente temporada…



¡Primero Jardine y ahora Juárez!https://t.co/1lYKpYoSZJ pic.twitter.com/aLtu1kcmvx — MedioTiempo (@mediotiempo) June 4, 2026

Para nadie es un secreto que Juárez no era del agrado de mucha gente de pantalón largo dentro de la organización universitaria e, inclusive, cuando las cosas no caminaron al principio del pasado torneo para los felinos, se escuchó con fuerza la llegada de Memo Vázquez y la salida de Juárez.

Al final, Juárez impuso su filosofía y la escuadra felina empezó a escalar posiciones hasta terminar el torneo como líder general, pero que no pudo replicarlo con el título de liga y eso empezó a pasarle factura al entrenador, pues Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo del equipo, tiene más injerencia en las decisiones en los refuerzos y es donde Juárez al parecer no estuvo de acuerdo.

Sancho se integró a la directiva en el Clausura 2026 y no formó parte del armado del equipo previamente, por lo que ahora será parte importante en la elección del nuevo director técnico y la conformación del plantel.

Conflictos con la continuidad de Keylor Navas, por quien existen ofertas muy atractivas o la continuidad de Jordan Carrillo y Robert Morales empezaron a poner obstáculos en la relación y se asegura que Juárez no quiere desgastarse en ese asunto.

Inclusive, Juárez, después de la derrota en la final con Cruz Azul descartó su salida de Pumas y aseguró a través de su representante que seguiría otro torneo más con los felinos y que no haría caso a la oferta del Celtic de Escocia que buscó sus servicios.

Pero ahora la situación ha tomado un curso diferente y el técnico que revolucionó a los felinos y recuperó la identidad de los aficionados con sus colores tomará un camino diferente debido a todas estas cuestiones en las cuales no está de acuerdo.

¡ÚLTIMA HORA! ?



A falta de un anuncio oficial, Efraín Juárez dejará de ser entrenador de Pumas para el AP 2026. ???



¿Baja sensible para los universitarios?



VÍA: @Rene_Tovar pic.twitter.com/f3TBNlN7C2 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 4, 2026

Efraín Juárez, en su etapa como director técnico de Pumas (iniciada en marzo de 2025), ha dirigido un total de 52 partidos oficiales, registrando 20 victorias, 15 empates y 17 derrotas. Su gestión ha destacado por conseguir un liderato general, alcanzar un subcampeonato en la Liga MX y mantener rachas históricas de partidos consecutivos anotando gol.

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