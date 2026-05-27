Los Pumas de la UNAM tienen a un posible reemplazo de Efraín Juárez

Los Pumas de la UNAM se quedaron a las puertas de obtener el Clausura 2026 de la Liga MX. Cruz Azul se quedó con el título, pero el trabajo de Efraín Juárez fue reconocido. Sin embargo, en medio de las dudas sobre la continuidad de Juárez, la directiva de los Pumas de a UNAM ya analizaría a su próximo estratega.

Efraín Juárez ha dejado muy buenos registros con el conjunto auriazul. El estratega mexicano asumió las riendas de los Pumas de la UNAM en marzo de 2025. Desde entonces Juárez ha dirigido 60 partidos desde el banquillo del conjunto azteca. Juárez mantiene un balance de 24 triunfos, 19 empates y 17 derrotas.

Aunque no lucen números tan sobresalientes, Efraín Juárez ha demostrado que puede ser un estratega ganador. En su primera experiencia en Colombia, el entrenador mexicano conquistó un doblete con el Atlético Nacional. Con los Pumas se quedó a las puertas de su tercer trofeo en poco más de dos años

El buen paso de Juárez en el Clausura 2026 lo ha puesto en el radar de algunos clubes de Europa. El propio mexicano ha confirmado estas vinculaciones. El entrenador azteca no ha asumido un proyecto en Europa como entrenador principal. En este sentido, una propuesta del Viejo Continente podría acabar con su paso por los Pumas.

El posible reemplazo de Efraín Juárez

Ante la incertidumbre sobre el futuro del proyecto de Efraín Juárez en los Pumas de la UNAM, los directivos del conjunto azteca ya estarían moviéndose en el mercado El entrenador seleccionado sería Guillermo Almada.

“Ante la posible salida de Efraín Juárez, la directiva de los Pumas ya habría puesto manos a la obra para buscar a su sustituto y el nombre de Guillermo Almada ha comenzado a sonar para tomar las riendas del equipo, por lo que regresaría a la Liga MX tras su paso por el Real Oviedo”, informa el reporte de Heraldo Deportes.

El proceso más reciente de Almada fue con el Real Oviedo de España. El estratega uruguayo no pudo cumplir con el objetivo del equipo del Grupo Pachuca: mantener al Oviedo en la primera división. El entrenador uruguayo dirigió 22 partidos en la temporada y dejó un balance de 4 victorias, 7 empates y 11 derrotas.

Sin embargo, Guillermo Almada es un entrenados probado en el fútbol mexicano. El estratega nacido en Montevideo ha dirigido más de 250 partidos en los banquillos de equipos de la Liga MX. Esta es una de las razones por las que el Club América también lo tendría en su lista de deseos.

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