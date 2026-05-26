Adrián Sánchez, el estratega mexicano que se llenó de gloria en El Salvador

El mexicano Adrián Sánchez conquistó la final del Clausura 2026 de la Liga Mayor del Fútbol de El Salvador. El C.D. FAS goleó 0-3 al C.D. Águila en el duelo decisivo. El conjunto del estratega azteca festejó en el Estadio Jorge “Mágico” González.

Solo 15 minutos le bastaron al equipo del mexicano para sentenciar la final. A los 6 minutos del encuentro, Miguel Murillo abrió el marcador con un disparo de media chilena; 4 minutos más tarde, Jorge Cruz amplió la ventaja; a los 15 minutos del primer tiempo, el 0-3 en el marcador apareció con la anotación de Yan Maciel.

Este título representó el campeonato número 20 en la historia del FAS. Esto afianza al club en la cima como el más ganador de El Salvador. El perseguidor más cercado es Alianza F.C. con 19 trofeos.

Primer título de Adrián Sánchez

Adrián Sánchez asumió las riendas del FAS para sustituir en el banquillo a Cristian “El Poni” Flores. Sánchez era asistente técnico en el proceso de Flores. El club salvadoreño decidió darle continuidad a la filosofía del proyecto con la designación de Sánchez en diciembre de 2025.

El proceso con el FAS es el primero en la naciente carrera de Adrián Sánchez como entrenador. El exjugador de Cruz Azul inició muy bien su etapa en los banquillos. Los registros de Sánchez han sido dignos de aplaudir.

El ex jugador del @ClubPueblaMX, Lobos BUAP, entre otros equipos, Adrián Sánchez, lleva como director técnico al equipo de Fas al campeonato de la Liga de Fútbol en El Salvador. pic.twitter.com/Ploj7quIIK — Ricardo Cid López (@ricardo_cid) May 24, 2026

El entrenador mexicano ha dirigido 32 partidos con el conjunto salvadoreño. Adrián Sánchez mantiene un balance de 23 victorias, 7 empates y solo 2 derrotas. El FAS de Sánchez ha sido un club goleador que ha convertido 76 anotaciones y ha permitido menos de un gol por partido.

El contrato de Adrián Sánchez con el FAS solo tenía estipulado el Clausura 2026. El propio entrenador aseguró que su continuidad depende de la directiva. Se espera que en las próximas semanas se anuncie la renovación del estratega mexicano.

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